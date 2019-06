Flamingo presenta la edición solidaria de gafas de sol a favor de Save the Children

La firma española Flamingo presenta un modelo por y para el futuro, cuyos beneficios serán destinados en un 50% a la ONG a favor de la infancia, Save the Children.

El futuro será lo que hagamos hoy. Este es el leitmotiv que impulsó a Flamingo a crear un proyecto que mejore el presente y perdure en el tiempo, especialmente dirigido a proteger a los niños. La compañía se ha unido a la organización internacional no gubernamental Save the Children para hacer realidad Flamingo X Save the Children, Por y para el futuro, un proyecto que pretende ayudar a cambiar la realidad de los niños desfavorecidos en España y en el mundo.

¿El resultado? Unas gafas de sol diseñadas por ambos equipos con las que recaudar fondos para desarrollar acciones contra la pobreza infantil en España, así como a luchar contra el matrimonio forzoso de niñas en Sierra Leona. Se trata de un modelo en línea clásica llamado Oakland, en color negro y con un precio de 60 euros. Por cada gafa de sol vendida se destinará el 50% de los ingresos resultantes a la organización Save the Children.

Pobreza infantil en España

La pobreza infantil en España afecta a más de 2,8 millones de niños, es decir, a 1 de cada 3. Con este proyecto se pretende facilitar espacios adecuados para el estudio, material de consulta (libros, acceso a internet ), apoyo a través de equipos de educadores, así como actividades de ocio y tiempo libre para favorecer la socialización.

El objetivo es mejorar sus relaciones inculcando valores, normas de convivencia y respeto. A través de estas actividades se detectan los problemas que afectan al desarrollo y al aprendizaje y como resultado se puede proporcionar una atención específica a cada situación.

La infancia en Sierra Leona

Casi el 40% de las niñas de Sierra Leona son obligadas a casarse antes de cumplir 18 años. Como consecuencia, hay una alta tasa de abandono escolar que provoca un menor nivel de educación y poder económico. Esto incrementa también la tasa de violencia de género y el riesgo que conlleva un parto a edad temprana.

Con la acción 'The Right to be a Girl' ('Ser niña es un derecho'), que Save the Children lleva a cabo en la actualidad en 20 comunidades del distrito de Pujehun, pretenden facilitar el regreso de las niñas a la escuela, crear espacios sociales seguros, apoyar a las madres primerizas y mejorar su situación económica y oportunidades de subsistencia.

Sobre Save the children

Save the Children es una organización comprometida con la infancia desde 1919 y, desde sus inicios, lucha para que todos los niños tengan asegurado el derecho a vivir, aprender y estar protegidos frente a la violencia.