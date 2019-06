Paula Echevarría lanza una colección de sandalias y es criticada por su elevado precio

La actriz Paula Echevarría ha presentado la colección cápsula diseñada en exclusiva para la marca española Más34. La ex de David Bustamante ha recibido algunos comentarios negativos por parte de sus seguidores a causa del elevado precio de las sandalias.

Paula, que se ha confesado amante de esta marca con la que ya ha colaborado en diversas ocasiones, ha decidido dar un paso más y se ha animado esta vez con el diseño.

"Me he decidido a lanzar esta colección cápsula junto a Más34 ya que, además de colaborar con la marca desde hace ya algunas temporadas, me siento totalmente identificada con sus valores de calidad, fabricación 100% española y sus preciosos diseños", ha dicho la actriz. "Es una marca que entiende las necesidades de la mujer actual. Es la marca perfecta para llevar 24/7".

"La idea surgió en uno de los encuentros con Adriana y su equipo. Me propusieron el proyecto y la verdad es que me encantó. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado: una colección que refleja perfectamente mi estilo y personalidad", ha contado Paula.

En palabras de Adriana, fundadora de Más34, la creación de esta colección diseñada en colaboración con Paula ha sido una evolución natural: "Paula es amiga de la marca desde hace ya algunos años. Es la perfecta embajadora para nuestras creaciones. Hace unos meses le invitamos a dar un paso más e involucrarse de manera más directa en el diseño. El resultado es una colección versátil y muy ponible, con el sello característico de la marca y con la esencia de una de nuestras embajadoras más especiales".

La colección 'Más34 by Paula Echevarría' está compuesta por 3 modelos:

- La pala Daniella, disponible en marrón, negro y visón.

- La sandalia Elena, disponible en kaki y visón.

- La sandalia Paula, disponible en color frambuesa, oro y plata.

La colección ha recibido críticas

La colección ni si quiera ha llegado al mercado y ya ha recibido sus primeras críticas, casi todas en relación con su elevado precio. "Las sandalias preciosas, pero no pasaría nada por poner un precio razonable que la gente de clase media se las pueda comprar", ha escrito indignada una de las usuarias.

El precio de estas sandalias ronda entre los 90 y 110 euros. No obstante, la marca da la posibilidad de pagarlas a plazos, por lo que puede que los internautas más reacios hasta el momento se terminen animando. Estas sandalias todavía no están disponibles pero sí se pueden reservar online, aunque los pedidos no llegarán a su destino hasta mediados de junio.