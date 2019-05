La firma Fashion Nova advierte que sus tejidos pueden provocar cáncer y daños reproductivos

La firma de ropa de baño Fashion Nova ha hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales después de que una de sus clientas haya informado al resto de usuarias de que sus tejidos pueden provocar cáncer. Así lo advierte la propia marca en una etiqueta adherida a sus productos: "Advertencia: Este producto puede exponer plomo y cadmio, que según el estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos".

La advertencia de Fashion Nova incluye un enlace a la web de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California, que obliga a las empresas que utilicen este tipo de tejidos a proporcionar advertencias a los residentes de California sobre "las sustancias químicas a las que se exponen". La lista se aplica tanto a los químicos naturales como a los sintéticos, los tintes y los solventes de los tejidos.

Did y'all know this tag is in Fashion Nova swimsuits ? pic.twitter.com/pUK5S2BAMq