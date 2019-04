Roscón, hijo de Samantha Vallejo-Nágera, primer modelo Down de Zara

Inditex ha extendido su política de inclusión a su sección infantil y ha sorprendido fichando a Roscón, un niño con Síndrome de Down, para su nueva campaña de primavera-verano.

Su verdadero nombre es Patrick, tiene 9 años y es conocido por le gran público por ser el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, una de los miembros del jurado más implacables del talent show de TVE, Masterchef. Roscón, a quien llaman así por haber nacido un 7 de enero, ya ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda, pues le encanta desfilar y ser el centro de atención. Ahora, Inditex lo ha fichado para protagonizar su nueva campaña primavera-verano, Sun Summer Fun.

No lo hace solo. Roscón posa ante la cámara con su habitual picardía y desparpajo junto a su hermano Diego. La sesión, que ya se puede ver en la web de Zara, está compuesta por 16 fotografías y está arrasando en internet. La orgullosa mamá, hermana del empresario Nicolás Vallejo-Nágera, ex marido de Paulina Rubio y actual concursante de Supervivientes, se ha mostrado emocionada: "Cuando tu hijo es el primer modelo con Síndrome de Down de la web de Zara y te mueres de ilusión por lo que significa. GRACIAS por quererle tanto", ha escrito en sus redes sociales.