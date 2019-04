Polémica con Victoria's Secret por llamar 'curvy' a una modelo de 55 kilos

Se llama Bárbara Palvin, tiene 25 años y es la última incorporación a la lista de ángeles de Victoria's Secret. Eso sí, entra con polémica: la firma lencera la ha presentado como su modelo 'curvy', es decir, de tallas grandes, causando la indignación de las redes: mide 175 centímetros y pesa 55 kilos.

Todo comenzó cuando la modelo húngara anunció su incorporación a la famosa firma como modelo plus size, es decir, talla grande. Algunos seguidores no daban crédito y recordaron que en 2016 Palvin había sido portada de Sported Illustrated, donde ella misma declaraba estar encantada con su cuerpo: "La verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda".

La firma de los ángeles ha recibido cientos de críticas en las últimas horas: "Si ella es modelo 'curvy' ¿entonces qué soy yo? ¿rotondy?", ha dicho la humorista Omayra Cazorla.

Que la gente considere a Barbara Palvin una modelo curvy y que está demasiado gorda como para desfilar para Victoria's Secret me pone realmente enferma pic.twitter.com/TOcjNIVsr3 — Ana (@_anarodrj17) 15 de noviembre de 2018

Barbara Palvin mide 1,75 y pesa 55kg y es considerada TALLA GRANDE Y MODELO CURVY, me faltan las palabras ahora mismo pic.twitter.com/rrmIubyhA2 — khaleesi ?? (@sandrasimpson97) 19 de marzo de 2019

Victoria's Secret, iros a tomar por culo. Esta chica NO es una modelo curvy. pic.twitter.com/WPSs9pcNNo — ???????????????????????? ? (@Raaquueel4) 28 de marzo de 2019

Acabo de leer que Victoria's Secret, clasificó a Barbara Palvin como su nueva modelo "curvy"... ES EN SERIO!?!? Mide 1.75 y pesa 55, dónde esta lo "curvy"? pic.twitter.com/NMktAYIdWl — Camu Morlachetti (@CamuMorlachetti) 2 de abril de 2019

En un mundo paralelo al de Victoria's Secret, yo si soy una modelo curvy ¿donde esta mi contrato millonario por modelar ropa interior? — Sara Duarte (@Yosoysaro) 4 de abril de 2019