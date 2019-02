La firma DAVIDELFIN presenta colección y reúne a todos los amigos del fallecido diseñador

Nadie quiso faltar a la presentación de la nueva colección AW19 de DAVIDELFIN. Dos años después de su muerte, los amigos más íntimos del genial diseñador han arropado su firma y a los responsables de la misma para mantener vivo su recuerdo. Bibiana Fernández, Pepón Nieto o el matrimonio formado por Alaska y Mario Vaquerizo se han convertido ya en los mejores embajadores de la firma que fundó David Delfín, así como Pablo Sáez, el novio del fallecido modisto.

Continuando con los co?digos de la marca, el nuevo equipo indaga en el archivo y recupera siluetas y referencias presentes en las primeras colecciones de DAVIDELFIN. Sastreri?a, uniformes militares, camiseri?a y tie dye se combinan en una coleccio?n con clara vocacio?n comercial.

En la coleccio?n se puede encontrar una li?nea de camisetas que reproducen ima?genes de un trabajo editorial que el propio David realizo? en el an?o 2001. Las ima?genes son un claro homenaje a la obra del artista Joseph Beuys y articulan el resto de la coleccio?n, donde tambie?n aparece una de las citas del artista conceptual: "Everybody is an artist".

Las prendas exteriores toman protagonismo en la coleccio?n AW19 de DAVIDELFIN y se dan la vuelta para crear gabardinas y abrigos donde las costuras en tonos complementarios estructuran las piezas. Chaquetas acolchadas de inspiracio?n militar en tejido denim y cupro. Parkas oversized y una chaqueta tipo bomber de crepe? burdeos que se combina con piezas de inspiracio?n deportivas como el pantalo?n jogger tambie?n de crepe?.

Para la presentacio?n de la nueva coleccio?n el artista Tito Pe?rez Mora, colaborador histo?rico de la marca, creo? "El lienzo en blanco no existe", una instalacio?n donde reflexiona sobre la fuerza creadora. "Me han propuesto trabajar en el espacio, no se me ocurre mejor manera de hacerlo que desde el blanco; desde lo que esta? por hacer y que el tiempo ira? completando como todo lo hecho por DAVIDELFIN", dijo el artista.