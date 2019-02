Zara ofende al gigante asiático con su última modelo: una china con pecas

China está que trina con la low-cost de Inditex por enseñar las pecas de la modelo asiática Jing Wen en su última campaña publicitaria. Cientos de usuarios en las redes sociales afirman que el 'beauty look' de la maniquí tiene la finalidad de ridiculizar a su raza y acusan a Zara de promover una imagen irreal y xenófoba del pueblo chino.

La web Weibo, una de las más populares de China, recoge miles de comentarios de usuarios indignados por las pecas de Jing Wen, una de sus modelos más cotizadas: "Las asiáticas no tenemos pecas", "Estáis discriminando la belleza de los asiáticos" o "No pienso volver a comprar nada de Zara" son algunos de los más repetidos, que se están compartiendo con el hastag 'Es un insulto para China'.

La empresa de Amancio Ortega ha enviado un comunicado en el país asiático donde afirman que la imagen de la top no ha sido retocada sino que realmente son sus pecas y que fueron retratadas de la manera más natural. Aún así, muchos consideran que las pecas no son un rasgo común en China y creen que esa imagen no respeta los estándares de belleza orientales, donde defienden la piel sin 'defectos' ni 'impurezas': "La imagen representa los estándares de belleza asiáticos para Occidente, muy diferentes a los nuestros. Que esas mujeres sean consideradas las más guapas de Asia es una discriminación para el resto".

Las pecas son conocidas en China como 'marcas de gorrión' y muchas mujeres asiáticas las eliminan de su rostro con cremas o técnicas como el láser por considerar que afean su rostro. La propia modelo, Jing Wen, habló del gran complejo que supusieron para ella en su adolescencia durante una entrevista en 2016: "Cuando era pequeña las odiaba porque normalmente los asiáticos no las tienen. En el instituto trataba de taparlas, pero ahora las acepto, me gustan y eso es suficiente".