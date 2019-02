Burberry retira una sudadera con soga que "incita al suicidio"

La firma británica Burberry presentó la prenda en el último desfile de la Semana de la Moda de Londres y la polémica estalló en apenas unos minutos. El cordón de la misma, cuyo parecido al de una soga es indiscutible, indignó a los seguidores de la marca, que ha retirado la sudadera para evitar males mayores.

La primera en dar la voz de alarma fue Liz Kennedy, una de las modelos de la firma: "El suicidio no es moda. No es glamuroso ni es atrevido". Y añadió: "A todo el mundo en Burberry, no sé cómo habéis podido dejar que un look que parece llevar una soga al cuello salga a la pasarela. ¿Cómo se puede pasar por alto algo así y pensar que estaría bien hacerlo, especialmente en una colección dirigida a niñas y jóvenes? La juventud es impresionable. Eso sin mencionar las crecientes tasas de suicidio en todo el mundo", criticó indignada.

La Fundación de Salud Mental del Reino Unido, donde el incremento de suicidios entre adolescentes es alarmante, se unió a las críticas de miles de usuarios.

El director creativo de la marca, Ricardo Tisci, pidió disculpas aunque aseguró que el nudo de la discordia estaba inspirado en un marinero. No obstante, el director ejecutivo de Burberry, Marco Gobetti, ha lamentado "el sufrimiento provocado" y ha retirado la sudadera de circulación.