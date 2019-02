El 'working girl' de Sara Carbonero: 'total black' y abrigo étnico de 249 euros

La mujer de Iker Casillas ha vuelto a la televisión este lunes con una entrevista al laureado patinador Javier Fernández, que anunció su retirada de la competición en noviembre. Sara Carbonero lo entrevistó hace unos días y eligió un look que, a pesar de ser sencillo y cómodo, no ha dejado indiferente a nadie.

Se trata de unos pantalones pitillo deshilachados y un jersey de punto, ambos negros y de la firma La Fée Maraboutée, una firma francesa que está conquistando poco a poco a influencers de todo el globo. Lo ha combinado con un abrigo de la misma firma, en estampado príncipe de Gales y un bajo con motivos étnicos que ha pasado de costar 249 euros a 95 gracias al período de rebajas. Ya sólo quedan dos tallas en tienda, 42 y 44.

Para su aparición en plató ha cambiado el chip. Ya sin abrigo (obviamente), ha optado por una sencilla camisa blanca con vaqueros, aunque lo que realmente ha llamado la atención ha sido su maquillaje: "¿Alguien me puede explicar quién ha maquillado a Sara Carbonero? Por favor... a) no tenía espejo. b) es La Luz. c) era un niño pequeño. d) es inglesa" y "No se le mueve ni una pestaña, es una esfinge", eran algunos de los comentarios en redes.