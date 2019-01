El look español y más sensual de Beyoncé: escotazo, minifalta y botas de tacón

La moda española atraviesa un gran momento en lo que a creatividad se refiere y esta etapa de oro no pasa desapercibida para las grandes estrellas del planeta. Así, cada vez son más las celebrities que se decantan por lucir looks diseñados por los modistos patrios. La última en apostar por un estilismo 'made in Spain' ha sido Beyonce, que ha revolucionado las redes sociales con un modelito firmado por María Escoté, jueza de Maestros de la costura.

La gran diva ha publicado en su cuenta personal de Instagram nada más y nada menos que cinco imágenes en las que aparece con un conjunto rojo tipo esmoquin, cubierto de perlas, con escote pronunciado y botas de tacón por encima de la rodilla de terciopelo del mismo color.

Se trata de uno de los estilismos más exitosos de Escoté, como acredita el hecho de que otras famosas como las actrices Blanca Suárez y Anna Castillo también hayan apostado por este vestido, eso sí, con sus propias interpretaciones. Incluso la diseñadora ha llevado este diseño.

No es la primera vez que Beyoncé se fija en la moda española. Para la presentación de sus mellizos al mundo, la cantante posó con un estilismo de Palomo Spain, curiosamente, compañero de Escoté en Maestros de la costura.