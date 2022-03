Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su 75 Aniversario

La capital vuelve a llenarse de moda durante una semana repleta de eventos y actividades por toda la ciudad de la mano de Mercedes-Benz Fashion Week, que celebra su 75 Aniversario, y Madrid es Moda, que rinde homenaje a los artesanos del sector.

La pasarela de Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week, celebra su 75 aniversario entre el 9 y el 13 de marzo en el pabellón 14.1 del recinto ferial de Ifema. Es el principal escaparate de la industria de la moda de autor de nuestro país y vuelve a su formato original, recuperando el cien por cien del aforo, aunque dando continuidad a la digitalización que comenzó a causa de la pandemia, a partir de ahora como complemento a los contenidos. Mantiene también su orientación a la sostenibilidad

Vuelven grandes nombres de la moda nacional en sus 44 desfiles programados. Pedro del Hierro, Ángel Schlesser, Dominnico, Roberto Diz, Pertegaz, Jorge Vázquez, Branin&Beast, junto a nombres habituales de las últimas ediciones. También hay nombres nuevos, como Ynés Suelves, Fely Campo y Redondo Brand.

Vuelve también Madrid es Moda, con el propósito de acercar la moda de autor a la ciudad. En su edición 2022, MeM rinde homenaje a los artesanos del sector "para dar visibilidad a quienes cada día construyen la moda de autor española, a través de una revolución silenciosa, creativa y emocional". Por sus manos pasa el futuro de los oficios que forman parte de la industria, junto con la innovación que aporta el diseño.

Madrid es Moda

MeM es una iniciativa liderada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) gracias al apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento madrileño, y este año ha presentado las colecciones de doce diseñadores a bordo del autobús Eslowfashion In Motion que ha recorrido el centro de la ciudad. Contará con la participación de Acromatix, Beatriz Peñalver, Devota & Lomba, Duyos, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, Gonzales, JC Pajares, Juana Martín, Juanjo Oliva, Malne, Mané Mané, Marcos Luengo, Miguel Marinero, Odette Álvarez, Oteyza, Roberto Verino, The 2nd Skin CO o The Extreme Collection entre otros.

La Serrería Belga se transforma hasta el 9 de marzo en La Casa MeM, un lugar en el que descubrir las creaciones de los diseñadores participantes en el evento, cuyas actividades se extenderán hasta el 14 de marzo.

Calendario de actividades

Entre los próximos eventos del calendario, la exposición en la Serrería Belga que recoge la trayectoria de la diseñadora Juana Martín y la presentación de Eduardo Navarrete, que saca a desfilar su nueva colección de baño por la Latina, ambos el 9 de marzo. El 10 de marzo Juanjo Oliva muestra su colección en el Club Matador. El 14 de marzo presentan sus propuestas Pertegaz y Jorge Vázquez, en su tienda de la calle Orellana. Ese mismo día presenta también su trabajo The Extreme Collection en el Welllington Hotel & Spa de Madrid, y Nieves Álvarez un fashion film dirigido por el periodista Jesús María Montes-Fernandez, para presentar la colección cápsula de la modelo. Y Acromatyx presenta su primera colección en Madrid es Moda en la Sala X.