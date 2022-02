Nieves Álvarez deslumbra una vez más con su espectacular look en la pasarela de los Goya 2022

Nieves Álvarez es una de las reinas de estilo de nuestro país. No hay alfombra roja que se le resista, ya que siempre encabeza la lista de las mejores vestidas. Y esta noche, en la gala de los Goya no es para menos porque nos ha impactado con su espectacular creación.

La modelo y presentadora ha impactado con este maravilloso diseño en blanco y negro, una combinación eterna. El vestido es una creación de Stéphane Rolland Alta Costura, su diseñador fetiche. La propia modelo lo eligió en París, precisamente cuándo desfiló para la firma el pasado 26 de enero. Un diseño muy sensual de cuerpo ovalado en negro y falda de línea recta hasta la rodilla, en forma de volante hasta el bajo y larga, y sobrefalda desde la cintura joya hasta caer en cola.

Un look que ha combinado con sandalias blancas y cartera negra, ambas piezas de Christian Louboutin. Las joyas de Bulgari, firma de la que es embajadora, y make up de Charlotte Tilbury. Un look responsabilidad de Víctor Blanco.

