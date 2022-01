Christian Dior, la esencia del estilo, la biografía ilustrada por Megan Hess de una leyenda

Hablar de Christian Dior es hablar de moda. El creador del New Look, el clásico traje Bar y la fragancia Miss Dior revolucionó la forma de vestir de las mujeres de los años cuarenta y cincuenta. Un referente para muchos, sin duda, por eso no te puedes perder esta biografía ilustrada de uno de los diseñadores más aclamados de todos los tiempos y que disfrutarás desde la primera página de 'Christian Dior. La esencia del estilo'.

Megan Hess, destacada ilustradora de moda que ya ha triunfado creando con sus peculiares trazos la biografía de otras personalidades de la talla de Coco Chanel, nos presenta en esta ocasión las múltiples facetas del universo Dior: el hombre, la marca y la leyenda.

Dior, un creador relativamente tardío, irrumpió en el mundo de la moda en 1947, cuando tenía ya cuarenta y dos años. Sin embargo, pronto sería uno de los modistos más influyentes de todo el mundo. Concibió siluetas que aunaban visión creativa con precisión técnica, y sus diseños eran el paradigma de la opulencia femenina.

Además, conoceremos su faceta más personal, la menos conocida. Reservado, poco amigo de la fama y muy supersticioso, también fue un hombre de negocios extraordinario que en tan solo una década logró convertir un pequeño taller situado en el corazón de París en una vasta empresa de alcance internacional.

Como modisto, Christian Dior destacó por su creatividad, por estar al frente de una firma global y por ser uno de los diseñadores más célebres del siglo XX. Sin embargo, como hombre, Christian Dior contrastaba con esa imagen pública y era mucho más reservado y discreto de lo que cabría imaginar.

En este libro, con los trazos inconfundibles de la ilustradora Megan Hess, nos descubre a un hombre prodigioso que vivió una de las épocas más turbulentas de la historia y cambió el curso de la moda para siempre. También nos hablará de sus comienzos, difíciles, de cómo decidió crear la Maison Dior y la leyenda que dejó, junto con su legado, el mismo día que falleció.

Megan Hess, autora de esta biografía, nació para dibujar, se formó en diseño gráfico, se especializó en dirección artística y a partir de entonces, empezó a trabajar para las principales agencias de diseño del mundo. En 2008 ilustró 'Sexo en Nueva York' y a partir de entonces ha dibujado para Dior Couture, ha creado ilustraciones para Cartier y Louis Vuitton en París... Un distintivo que la hace única y que ha vuelto a reflejar en 'Christian Dior, la esencia del estilo'.