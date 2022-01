Moda para tus looks de frío: las cinco tendencias que marcan las instagramers

Estos son los cinco looks, inspirados en influencers, que marcan las tendencias de este invierno. No te pierdas buscando estilimos en la red y apunta.

Desde vestidos lenceros hasta pantalones acampanados con lentejuelas. Estas son las tendencias top five de Billionhands para deslumbrar, tanto en tus looks de día como en tus looks de noche.

1. Pantalones negros acampanados con lentejuelas. Son un must-have de esta temporada. Los pantalones de Calzedonia los ha acompañado con un body negro con escote en V, que complementa este look triunfado. Ficha este look de la instagramer Mery Turiel.

2. Vestidos lenceros y los slip-dresses de seda. Los puedes usar en invierno y en verano. La instagrammer estadounidense Lovisa Barkman lo luce así.

3. Las botas. Son claves para el frío. Las botas pueden ser el mejor aliado para tu estilismo y alargan la silueta. Este look de la influencer Alexandra Pereira es perfecto para combatir las bajas temperaturas.

4. El famoso 'ugly-sweater'. Se trata de una prenda con el print típico del invierno. Este año lo ha sacado del armario la influencer Enrica Albani y, en otras temporadas, Chiara Ferragni (foto inferior).

5. Las plumas. Accesorio atemporal para el invierno y para el verano. Aretha la Galleta, Kourtney Kardashian (foto inferior) y otras modelos dan el toque sofisticado a su look con plumas.