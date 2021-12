En busca del look perfecto para esta Nochevieja

Cuántos minutos pasamos frente al espejo pensando qué look será el ideal, rompedor, original para una ocasión especial... sobre todo si hablamos del 31 de diciembre, una de las noches más importantes del año donde, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, los seres queridos nos reunimos para disfrutar de una velada increíble, dar por finalizado el año y comenzar el siguiente con nuestra mejor sonrisa.

Y es que son muchos los vestidos, faldas, monos, conjuntos que tenemos para elegir en esta gran noche del año, todos nos parecen iguales, aburridos, básicos e incluso pensamos que nos lo hemos puesto demasiadas veces ya... por eso hay veces en las que hay que pegarse un capricho y adquirir un nuevo conjunto con el que vernos elegantes, rompedoras y cómodas.

Esos tres adjetivos definen a la perfección los conjuntos de la nueva marca de ropa que han creado María García de Jaime y Tomás Páramo, 'Himba', en la que hemos visto un conjunto que nos ha enamorado y que es ideal para pasar Nochevieja ¡pero también cualquier día del año!

En este caso ha sido su amiga María Pombo quien ha mostrado cómo queda este conjunto en su perfil de Instagram. Se trata de una preciosa chaqueta de hombros estructurados y de talle corto, tejido jacquard con motivos florales complementada con una hilera de botones dorados con dibujos naturales grabados, combinada con el pantalón de talle alto y perneras terminadas en campa con bolsillos en ambos lados y espalda.

La chaqueta Ambrosia y el pantalón Apolonia no pueden quedar mejor, no solo porque es un conjunto de lo más original, sino porque estiliza y realza tu figura, una de las cosas que siempre buscamos y que muy pocas veces encontramos... Lo sabemos, ¿se ha convertido en tu look favorito? No te quedes sin él.