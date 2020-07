María Pombo, Paula Echevarría y Chiara Ferragni comparten un mismo amor (y tiene lunares)

No eres nadie este verano si no tienes tu bikini de lunares. Y podemos probarlo: el print de lunares lleva varias temporadas en auge pero ahora ha llegado a los bikinis. Marcas como Calzedonia o Tezenis incluyen este estampado en su nueva colección de trajes de baño. Famosas como María Pombo, Edurne o Paula Echevarría, entre otras, lo demuestran desde sus cuentas. Y no les queda nada mal. El diseño top es el que lucen la ex de Bustamante o Pombo, pero hay más. Pasen y vean.

