Saltamontes, gusanos y grillos: la dieta de las famosas que ahora promociona Toni Garrn

Mucho deporte y muchos insectos, ese es el secreto de la top alemana Toni Garrn, conocida en el mundo rosa por su relación con el actor Leonardo DiCaprio. La modelo ha confesado que hace meses que no come carne y que ha sustituido la proteína de ésta por una mucho más saludable: la que proporciona los insectos.

"No como carne desde hace años. La he remplazado en mi dieta por los insectos", dijo Garrn en presencia del ministro alemán de Agricultura, Gerd Müller, con el que ha degustado un 'delicioso' plato de saltamontes, gusanos de harina y grillos. Lo ha hecho durante el paseo que ambos protagonizaron este viernes en la inauguración de la Semana Verde, la feria agrícola mas grande del mundo.

Pero Garrn no es la única modelo en seguir la cada vez más famosa dieta de los insectos. La brasileña Cintia Vallentim, más conocida como India Fitness, también come insectos desde hace años, y no sólo para guardar el tipo sino también para honrar a sus antepasados, que pertenecían a una tribu amazónica: Mi almuerzo incluye larvas blancas y hormigas fritas en aceite de coco", declaró.

Angelina Jolie es otra de las estrellas internacionales que ha degustado unos deliciosos insectos ante las cámaras, concretamente tarántulas y escorpiones. Fue durante en 2017, durante su visita a Camboya, el país natal de su hijo adoptado, Pax. A Nicole Kidman, sin embargo, le van más los gusanos. Eso sí, vivos.