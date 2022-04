Alertan de una nueva estafa en nombre de SEUR: ¿Cómo identificar que es un engaño?

En tiempos de crisis, hay que estar más alerta que nunca, ya que decenas de estafas proliferan cada día en nuestro entorno. La última de ellas ha sido anunciada por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), que ha advertido a través de su cuenta de Twitter, de un nuevo intento de timo.

Se trata de una estafa relacionada con SEUR a través de la cual un grupo de ciberdelincuentes intenta robarte tus datos personales y bancarios en cuestión de pocos minutos. Para ello, recurren a una extendida técnica que recibe el nombre de smishing.

Lea también: La estafa que arrasó durante la Semana Santa: te pueden robar 3.000 euros a través de Bizum

Esta práctica viene derivada del famoso phishing, un método a través del cual los estafadores llevan a cabo el ataque haciéndose pasar por una institución pública o una empresa muy conocida. Estos te hacen llegar un SMS con el objetivo de robarte sin que se levante ningún tipo de sospecha.

A pesar de que SEUR nunca informa a través de SMS que se debe abonar el pago de las tasas de aduanas, los atacadores envían un mensaje en el que te piden que sigas una serie de indicaciones para recibir un paquete a tu nombre.

En primer término, los delincuentes aseguran que te escriben desde el servicio de paquetería de SEUR, a través de un número de teléfono aleatorio, para informarte de que hay un envío a tú nombre que no se ha podido entregar en el destino indicado. A simple vista, hay una serie de indicadores que demuestran que se trata de un engaño.

¿Cómo saber que me están intentando estafar?

Lo primero en lo que debes fijarte es en el saludo. SEUR nunca establecerá un saludo tan genérico como el de 'estimado cliente' para referirse a ti. En caso de que la empresa tuviera que ponerse en contacto contigo por cualquier motivo, lo haría siempre a través de canales oficiales y dirigiéndose a ti de forma personalizada. Sin embargo, los atacadores buscan escribir un mensaje genérico para poder abarcar a la mayor cantidad de víctimas posibles sin necesidad de cambiar el mensaje.

Lea también: La Policía alerta de una nueva estafa por WhatsApp: hasta 26.000 euros defraudados

Este no es el único indicador. Después de mencionarte de forma genérica, proceden explicar que tu paquete no se ha podido entregar porque no has pagado una cantidad de 2.99 correspondiente a las tasas aduaneras. Este mensaje aparece con varias faltas de ortografía y puntuación que deben ponerte en alerta.