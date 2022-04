Festival MadBlue 2022: la innovación y el desarrollo sostenible a golpe de música y mucho arte

El festival MadBlue 2022 combina innovación y ciencia con arte y cultura como palanca de cambio para un futuro sostenible, y llena la agenda madrileña de propuestas de ocio y cultura en tres sedes: el Centro Condeduque, La Casa Encendida y el Botánico.

El arte y los artistas como agentes del cambio. La MadBlue 2022, el festival más relevante en innovación, ciencia y cultura hacia el desarrollo sostenible de Europa, despliega su agenda cargada de actividades –música, arte, deporte, gastronomía, encuentros y conferencias– por todo Madrid.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque es la sede del festival y acoge el MadBlue Summit 2022, el programa de conferencias y debates sobre innovación del mundo empresarial, institucional, artístico y académico, del 26 al 28 de abril, además de acoger varias de las instalaciones artísticas, como la instalación 'Sueños geológicos' y la exposición 'Devolver el Fuego', en la Sala de Bóvedas, que reflexiona sobre nuestra manera de actuar con los elementos que hacen peligrar el planeta a través de un recorrido histórico y mitológico del fuego como herramienta humana. Se exhibe desde el 27 de abril al 17 de julio.

'Sol rojo' (2018), Lois Patiño. Vídeo HD, sonido en colaboración con Diego Behncke. De la exposición 'Devolver el fuego', en Condeduque.

Fabricar lluvia, plantar un bosque

Dos propuestas más en Condeduque: 'Rainmakers' (Hacedores de lluvias), de Miler Lagos, una instalación interactiva que consiste en un anillo de madera rodante de 5 metros de diámetro diseñado para producir lluvia mientras las personas caminan en su interior. Y 'Refugio y Umbrales', de Dagoberto Rodríguez, que reflexiona sobre la soledad y el individualismo de la sociedad.

La Casa Encendida presenta el proyecto 'Naturaleza Presente', con una intervención de su fachada a cargo de Albano Alfonso y Sandra Cinto. Y en el Real Jardín Botánico, la intervención artística 'El bosque del Prado', de Maider López, pone en relación el Botánico con los árboles que aparecen representados en cuadros expuestos en su vecino Museo del Prado. Después de analizar los árboles que aparecen representados en las obras del Prado, se han seleccionado 41 árboles de ocho especies que se muestran en cuatro localizaciones distintas del jardín. Tras la exposición serán trasplantados en terreno público en Alalpardo, constituyendo lo que en unos veinte años será 'El bosque del Prado'.

'El bosque del Prado' (2022), Maider López. Once cipreses del cuadro 'Vista de la Villa Medici', de Velázquez, salen del Museo del Prado.

Música, deporte y gastro

El domingo 1 de mayo, 'Concierto de Madrid a los Océanos' en el Parque Tierno Galván. Más de tres horas de música con Andrés Suárez, Anni B Sweet, Kiko Veneno, Miguel Ríos, Izal, Los Enemigos, Miss Caffeina, Varry Brava, Depedro, Elefantes, KOra, Maren y Lory Meyers. El precio de las entradas, 29 euros por persona, e incluye inscripción gratuita a la carrera Run For The Earth by Nationale Nederlander, una carrera solidaria por el planeta –de 5 km o 10 km– que se celebrará en el Parque Tierno Galván el mismo 1 de mayo, con un precio de inscripción de 10 euros.

Entre el 29 de abril y el 1 de mayo, el Parque Tierno Galván acogerá el Gastro & Eco Market, un mercado sostenible organizado en colaboración con Estrella Damm con productos locales y una variada oferta gastronómica, además de actividades de showcooking y charlas con chefs y productores, entre ellos Roberto Ruiz (chef de Barracuda MX), Iván Morales, Rafa Zafra.

Gastro & Eco Market y 'showcooking' entre el 29 de abril y el 1 de mayo en el Parque Tierno Galván de Madrid.