'El alma del violín': homenaje a las mujeres que lucharon y perdieron, y sirven de brújula

La primera novela de la periodista y escritora Amparo Mendo es una metáfora de todas esas pequeñas cosas, invisibles a los ojos, que de verdad importan. Y un homenaje a las mujeres que lucharon por ser y lo perdieron todo.

Sin alma, el sonido de un violín suena plano y débil, no hay resonancia que estremezca la caja y la envuelvan en esas vibraciones mágicas que brotan de su interior. No es una metáfora, el alma es una pequeña pieza cilíndrica de madera, interior e invisible, que no solo añade soporte y estabilidad al violín: es la responsable de su harmonía.

El último libro de la periodista Amparo Mendo, 'El alma del violín' sí es una metáfora de todas esas pequeñas cosas, invisibles a los ojos, que de verdad importan. Habla sobre la renuncia a los sueños que la realidad nos impone por la fuerza. O que nos autoimponemos.

Es su primera novela y un homenaje a las mujeres que nos enseñaron a perseguir nuestros sueños, a las que lucharon por ser y lo perdieron todo. "De ellas heredamos lo que hoy somos, aunque –en el trayecto– hayamos olvidado el significado de la palabra sufrimiento", dice la autora. La pandemia nos lo ha devuelto en parte y "quizá deberíamos mirarlas a los ojos de nuevo". Pero en sus páginas hay mucho más. Hay música, en forma de banda sonora sentimental, hay paisaje, hay denuncia, hay dolor, piezas de un puzle que recrea vidas cruzadas con muchas piedras en el camino.

"Julia y Daniela: dos mujeres en etapas distintas de su vida, trayectorias y momentos vitales en siglos diferentes, escenarios muy dispares. Pero hay un hilo invisible que las une a través del tiempo y el espacio; un cordón umbilical tejido con renuncias forzadas o autoimpuestas", explica Mendo.

Retratos de mujeres

Publicada por la editorial Con M de Mujer, habla de las mujeres y las retrata. Periodista de profesión y por genética –es hija del periodista y fundador de El País, Carlos Mendo, a quien dedica la novela– nunca se creyó capaz de escribir textos tan largos como para alumbrar un libro Hasta que llegó Javier. Y 'Nadie tan feliz' (2005), que narra los primeros años de vida de su segundo hijo, diagnosticado con TEA. A finales de ese mismo año apareció 'Cuentos con corazón', editado por Ediciones B, para la Fundación Menudos Corazones, en el que colaboraron varios autores. Y en 2014, 'Palabras de mujer', de la Fundación ONCE, para sensibilizar a la sociedad sobre la situación real de las mujeres con discapacidad, junto a escritoras como Lucía Etxebarría, Espido Freire, Rosa Montero o Soledad Puértolas, en el que se incluye su relato '1298'. También en 2014, con motivo del 8M, publica su relato 'El experimento', en la antología 'Ellas' de la Editorial con M de Mujer.

. Título: 'El alma del violín'

. Autora: Amparo Mendo

. Editorial: Con M de Mujer

. Páginas: 374

. Precio: 18,05 euros