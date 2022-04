Esta es la fecha del próximo eclipse solar que se verá en España (el primero desde 1905)

Buenas noticias para los amantes de la astronomía. A la lluvia de estrellas de las Perseidas, que tiene lugar en el mes de agosto todos los años, habrá que sumar un nuevo evento para esas fechas en 2026. Hablamos de un eclipse total de sol. Nuestra estrella quedará totalmente tapada por la Luna.

Se trata de un fenómeno muy poco común, ya que desde hace 121 años no se contemplar uno así en España. Dicho eclipse tendrá lugar a primera hora de la tarde del 12 de agosto de 2026. No obstante, no podrá ser completado en todos los puntos de la geografía española.

¿Dónde podrá verse el eclipse de 2026?

Solo lo podrán disfrutar aquellos núcleos urbanos que se encuentren en una franja de 290 kilómetros de ancho. Se verá en ciudades como Gijón, Oviedo, A Coruña, Valladolid, Vitoria, Valencia, Castellón y Baleares. Por tanto, el centro y el sur de nuestro país se quedarán sin el eclipse.

Según la web eclipse262728, el fenómeno comenzará a las 19.34 horas y se producirá de la siguiente manera: la luna se situará por delante del sol, como si le diera un mordisco. Lentamente, nuestro satélite irá ocupando una mayor superficie hasta tapar la estrella por completo, algo que durará poco más de un minuto, hasta que la luna complete su recorrido y vuelva a dejar el sol al descubierto.

Habrá dos eclipses más antes de 2030

No será el único eclipse solar que veremos durante esta década. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro, aunque de un ángulo de visión más limitado, puesto que solo se podrá ver en el sur de España, concretamente, en una franja que incluye desde Cádiz a Málaga.

Finalmente, el 26 de enero de 2028 habrá un eclipse de tipo anular. Es decir, como la Luna estará más alejada de la Tierra, no llegará a tapar íntegramente el sol, sino que dejará un anillo de luz alrededor de la misma. El radio será mucho mayor y se verá en todos aquellos lugares de una franja que cruza del suroeste al noroeste.