¿Qué es una fisura por estrés y qué tratamiento tiene? Así es la lesión de Rafa Nadal

La mala suerte se ha apoderado de los deportistas españoles. Si Marc Márquez ha desvelado que sufre un nuevo episodio de diplopía o visión doble tras su caída en el Gran Premio de Indonesia, Rafa Nadal ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que tiene una fisura por estrés.

Lea también: ¿Vuelve la calima?: las ciudades de España en las que se espera una 'lluvia de barro'

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste tras el inicio de temporada que he tenido tan buena", escribió Nadal. Se espera que esté listo para conquistar Roland Garros.

Concretamente, la fisura la tiene en el tercer arco costal izquierdo. Se le produjo durante el partido de semifinales de Indian Wells que disputó contra Carlos Alcaraz. Nadal tuvo que lidiar con el dolor en una final (pidió hasta dos veces las asistencias médicas) que no pudo vencer al estadounidense Taylor Fritz.

No, una fisura por estrés no tiene nada que ver con un trastorno mental

Estas lesiones, muy típicas en deportistas, son conocidas como fracturas por sobrecarga. Por eso se le denominan "por estrés". Son muy comunes en los huesos de la parte inferior de la pierna y el pie. Como vemos, no tiene nada que ver con un trastorno mental.

Lea también: Así fueron los últimos años de Luis Roldán, ex director corrupto de la Guardia Civil

Las fisuras costales por estrés son traumatismos repetidos que se producen sobre un hueso en un espacio de tiempo. Se producen interrupciones en la línea de continuidad de un hueso, aunque tienen lugar en la corteza del mismo, no penetran mucho. La sobrecarga impide una cicatrización natural.

Las fisuras por estrés se resuelven con reposo

Hay que decir que las fisuras costales son muy dolorosas, de ahí a que Nadal le faltara el aire, además de un dolor agudo en el pecho. El único tratamiento que se sigue ante este tipo de lesiones es el reposo. Durante ese tiempo, las células proceden a una correcta cicatrización.