¿Es cierto que tomar aceite de oliva alarga la vida? Esto es lo que dice la ciencia

El aceite de oliva es uno de los productos estrella 'made in Spain'. El 'oro líquido', tal y como lo llama Karlos Arguiñano, es un elemento fundamental de nuestra dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado y legumbres. La ciencia ha asociado en numerosas ocasiones que el consumo de aceite tiene numerosos beneficios para la salud.

Por ejemplo, nos ayuda a mantener estables los niveles de colesterol; a potenciar el sistema inmunológico; a mejorar la circulación; a retrasar el envejecimiento, o a ayudar a la memoria. Esto es gracias a las grasas monoinsaturadas saludables, antioxidantes, y la vitamina E.

Además, al aceite de oliva siempre se le ha asociado con una mayor esperanza de vida. Pero, ¿qué hay de cierto sobre esto? Un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology trataba de ver cómo el tomar más o menos cantidad de aceite afecta al desarrollo de enfermedades.

Un mayor consumo de aceite de oliva alarga la vida

La trabajo, firmada por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, analizó los datos dietéticos de 60.582 mujeres y 31.801 hombres durante varias décadas.

Al empezar el estudio, ninguno de ellos tenía ninguna enfermedades cardiovasculares ni cáncer. Así, se pudo establecer un vínculo entre la ingesta de aceite de oliva y una mayor longevidad.

Consumir más de media cucharada al día se asocia con un 19% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y con un 17% menos de riesgo de morir a causa del cáncer.

En el mismo sentido, un consumo elevado también se asocia a un 29% menos de riesgo de muerte por enfermedades neurodegenerativas y un 18% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades respiratorias.

¿Cuántas cucharadas de aceite de oliva hay que tomar para vivir más?

De esta forma, la investigación cuantifica la cantidad de aceite de oliva que tenemos que consumir a diario que se asocia con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular: lo ideal sería tomar siete gramos, lo que equivaldría a poco más de media cucharada (una entera sería 13,5 gramos).

¿Cómo los incluimos en la dieta? Fácil: podemos añadir aceite de oliva a nuestra tostada en el desayuno (no nos olvidemos de que es la comida más importante del día) o utilizarlo como aliño para la ensalada. También hay que tener en cuenta el aceite que utilizamos a la hora de cocinar, tal y como explica el estudio.

"El consumo de aceite de oliva se calculó a partir de la suma de tres ítems del cuestionario: aceite de oliva utilizado para aderezos para ensaladas, aceite de oliva añadido a los alimentos o al pan y aceite de oliva utilizado para hornear y freír en casa", se dice.