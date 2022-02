Advierten de una importante secuela tras pasar el covid: "No importa si eres joven o viejo"

La evolución de la pandemia de covid-19 sigue siendo positiva y las autoridades gubernamentales ya empiezan a pensar en relajar las restricciones. La incidencia acumulada ha vuelto a descender y ya se sitúa en los 1.060 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Aunque el Ministerio de Sanidad ha notificado 444 nuevas muertes, Carolina Darias explica que "la letalidad se sitúa en el 0,9%, la más baja desde que comenzó la pandemia". La ministra insiste en la importancia que ha tenido la vacunación: "El 91% de la población mayor de 12 años se ha vacunado con la pauta completa".

Otro aspecto positivo es que la ocupación de las UCI baja del 15% por primera vez desde el 21 de diciembre, fecha en la que los casos de coronavirus se desbocaron por todo el país a causa de la variante ómicron. El riesgo se reduce de alto a medio.

Prueba de esta mejoría ha sido la decisión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de aumentar el 4 de marzo hasta el 100% los aforos en los eventos deportivos, que en la actualidad se encuentran al 75% en recintos exteriores y al 50% en los interiores.

Infectarse de covid-19 aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

Con la curva de la sexta ola aplanándose, la ciencia sigue investigando cómo puede afectar la infección del virus en en el organismo en un futuro, independientemente de que haya sido sintomático o no. Un estudio publicado en la revista Nature ha dado unos resultados muy a tener en cuenta. Se basa en la investigación de 150.000 personas contagiadas.

Del trabajo se concluye que los que se han infectado tienen un 52% más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular y/o un 72% más de padecer insuficiencia cardiaca de cualquier tipo. Es importante aclarar que estos datos no solo pertenecen a pacientes que son de riesgo, también a aquellos que han pasado el virus sin más complicaciones.

"No importa si eres joven o viejo, si fumas o no", dice uno de los coautores del trabajo, Ziyad Al-Aly. "El riesgo está ahí". Por lo tanto, una vez más, la ciencia demuestra que el covid no es tontería. De hecho, otro estudio advierte del riesgo de sufrir manifestaciones cardiovasculares tardías tras la infección.

"Este hallazgo resalta la importancia de la prevención ante la Covid y sugiere que podría ser necesario un seguimiento cuidadoso de cualquier paciente que haya experimentado una infección por SARS-CoV-2, ya sea sintomática o asintomática", aseguran.