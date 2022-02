Cuánto cuesta comer en 'Dos Cielos', el lujoso restaurante de los Hermanos Torres en Madrid

Javier y Sergio Torres siempre han forman un equipo apasionado por la gastronomía. Formados en las mejores cocinas del mundo, los hermanos calientan ya fogones para ofrecernos de nuevo su cocina sencilla y llena de personalidad en La 1 de TVE con el programa Menudos Torres.

En esta ocasión, los Hermanos Torres abrirán a los espectadores la puerta de su casa con nuevo formato diario de cocina y con la misión de demostrarnos que cocinar puede ser sencillo, divertido y muy saludable. Un programa de servicio público, y al servicio del espectador, que pretende ir mucho más allá de las recetas de cocina.

Junto a ellos, el público aprenderá recetas al alcance de todos a través de los productos y sabores de nuestra tierra. Una cocina que tendrá muy presente todas las bondades de la dieta mediterránea y la inmensa riqueza de productos que hay en nuestro país.

Así será podrá ver el nuevo programa de los Hermanos Torres

Los Hermanos Torres vuelven a encender los fogones de RTVE y recibirán a sus invitados cada día en su casa con recetas genuinas y muy saludables en un espacio que se podrá ver al mediodía en La 1. La ecología, la salud, la sostenibilidad, el territorio y los productos de proximidad, estáran presentes también en la cocina de Menudos Torres.

Muy pronto, Menudos Torres en TVE y RTVE Play. También se podrán seguir todas las recetas de este programa, el paso a paso, en la web de Cocina RTVE: rtve.es/cocina . Y, atentos a la redes sociales de Cocina RTVE, que los hermanos Torres tienen muchas sorpresas preparadas para Faceebok, Twitter e Instagram.

Así es Dos Cielos, el restaurante de los Hermanos Torres

Mientras tanto, más allá de los focos televisivos, los Hermanos Torres siguen triunfando con su restaurante Dos Cielos, ubicado en el corazón de Madrid. En pleno centro de la capital, unas antiguas caballerizas del siglo XIX ubicadas en el emblemático Palacio de los Duques de Gran Meliá acogen este exquisito establecimiento.

En este marco incomparable, los comensales encontrarán los platos que han dado fama a la cocina de los gemelos Torres junto con nuevas creaciones que dejarán degustar su lado más castizo. El hotel en el que se ubica es uno de los Meliá más famosos de todo el mundo.

El Palacio de los Duques de Gran Meliá está inspirado en la obra del reputado pintor Velázquez. Destaca tanto por sus cuidadísimas instalaciones e impecable servicio como por su histórica ubicación, en la Cuesta de Santo Domingo (número 5), entre la Plaza de Oriente y Gran Vía. Con sus exigentes estándares de calidad han ganado la membresía al selecto grupo The Leading Hotels of the World.

El restaurante cuenta además con un jardín de la antigua residencia de los Duques de Granada de Ega que ejerce como puerta de entrada al universo del Dos Cielos y funciona como terraza del mismo en temporada. Su ubicación y sus espectaculares dimensiones convierten el jardín en un espacio camaleónico en el que poder relajarse con un café a media tarde, disfrutar de una puesta de sol y una copa después del trabajo. También permite realizar un evento privado a medida, bajo el increíble cielo de Madrid.

Cuánto cuesta el menú en el restaurante de los Hermanos Torres

El principal menú del restaurante Dos Cielos es el de degustación, que tiene un precio de 95 euros. El maridaje tiene un precio añadido de 40 euros. El menú degustación está formado por los siguientes platos:

- Royal de Erizo de mar

- Lionesa de Setas y Trufa

- Selección de Panes y Aceites

- Gamba Alistada de Huelva

- Lágrima Verdes

- Raya en Pimentón

- Rodaballo 'Beurre Blanc' y Caviar

- Arroz de Pichón Faisande

- Paletilla de Cabrito Lechal

- Levadura y Aceite dulce

- Gorgonzola y Manzana

- Pera, Chocolate y Anís Estrellado

- El Cielo