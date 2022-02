Este es el embutido favorito de Georgina Rodríguez: así es la secallona

"Tengo un metabolismo muy rápido y espero, y toco madera, que no me cambie nunca porque me encanta comer y disfruto mucho comiendo. Es algo que me une mucho con las personas". Si algo han descubierto los espectadores de Soy Georgina, el reality de Netflix que está triunfando en todo el mundo, es que es fan total de los embutidos.

A lo largo de seis episodios, Soy Georgina muestra el día a día de la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo. Es ella, además, la directora de contenidos. Por lo tanto, la decisión de emitir o no determinadas imágenes solo le corresponde a Gio. El reality cuenta con el testimonio de la protagonista, el futbolista, los amigos de ella y el de su hermana Ivanna.

¿Dónde compró secallona Georgina Rodríguez?

Precisamente es con Ivanna con la que vuelve a aquellos lugares donde pasó su infancia y adolescencia. Se trata de las localidades aragonesas de Jaca y de Graus. Durante su recorrido, Georgina se para en Embutidos Aventín, donde, tal y como recordó ella misma, compraba cuando era niña.

"Me acuerdo mis tardes y mañanas que venía a comprar. Me hacíais feliz y compañía", dice Gio a las propietarias de la tienda. "Me tiraba como una hora viendo cómo las abuelicas compraban", asegura reconociendo también que las dueñas le dieron un "curso" para saber distinguir la secallona, la longaniza y el fuet.

¿Qué diferencia la secallona del fuet?

Aunque todos tienen en común la carne de cerdo picada, el condimento a base de pimienta negra y la sal, no todos cuentan con la misma proporción de ingredientes, forma, curación y aspecto exterior. De esta forma, la secallona es una longaniza seca, puesto que está muy curada.

Se elabora con los mejores cortes del cerdo (paletilla, magro de primera y panceta, amasado con sal y condimentado), es alargada y suele ser más delgada que el fuet. La secallona no suele tener la flora exterior blanca, tan característica del fuet.

En su proceso de elaboración, la secallona se deja secar durante 25 días a 11 grados. Su sabor es dulzón y suave, de ahí a que les guste tanto a los más pequeños. Tal ha sido la repercusión de la visita de Goergina Rodríguez a Embutidos Aventín, que la venta de este embutido se ha disparado. La empresa cárnica lo comercializa con moho o sin moho (el blanco).

Georgina Rodríguez compra en Embutidos Aventín de Graus (Netflix)