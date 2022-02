Ocho mentiras sobre la donación de sangre que debes eliminar de tu cabeza

Un estudio realizado en Castilla y León asegura que las donaciones de sangre en la comunidad autónoma alcanzaron las 108.218 en 2021, lo que supone un 4,4 por ciento que en 2020 (103.624) y un 2,4 por ciento más que en el año anterior (105.689) pese a las dificultades añadidas por la pandemia.

Según los datos del Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl), las donaciones aumentaron en todas las provincias y zonas donde se registran con respecto al año anterior en lo que supone un balance "positivo" a pesar de la situación del pasado año con la COVID-19 que aún afecta a la donación de sangre.

Y es que a pesar de esta escalada, España está viviendo una crisis en lo que a las donaciones de sangre se refiere y los centros hospitalarios están necesitados de voluntarios que estén dispuestos a ceder su vena durante unos minutos.

Uno de los principales problemas de nuestro país es que han calado en la sociedad algunos viejos mitos que todavía hoy siguen circulando sobre la donación de sangre. A estos se le han sumado otros nuevos surgidos a raíz del estallido de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Ocho mentiras sobre la donación de sangre que se deben erradicar

1. Las personas tatuadas o con piercings no pueden donar

Hay mucha gente con perforaciones en la piel o con tatuajes que dan por hecho que no pueden donar sangre por eso. No es verdad. En principio, solo se establece un periodo de exclusión de cuatro meses desde la fecha en la que se realizó el tatuaje o el piercing. Pasado ese tiempo, se puede donar con normalidad.

2. Viajar al extranjero te descarta para donar sangre en el futuro

Hay algunos países, especialmente los tropicales, en los que se impone un tiempo de exclusión por ser zonas en las que son habituales las enfermedades endémicas. Este periodo depende del país de origen e incluso la zona del mismo que se haya visitado, pero es algo temporal para asegurarse de que el donante no haya contraído ninguna enfermedad que pueda transmitirse a través de la sangre.

3. Si sufres una enfermedad no puedes donar

Hay algunas enfermedades que sí son excluyentes, ya que se transmiten por la sangre (el sida, la hepatitis B y C o la sífilis). Sin embargo, hay otras, como la hepatitis A, que no son excluyentes y algunas, si lo fuesen, solo se produciría de forma temporal. Tener problemas de tensión o diabetes (sin insulina) son condicionantes pero no excluyen a la persona que quiera donar. En el caso de las alergias, la idoneidad o los posibles tiempos de exclusión dependerán de la gravedad de los síntomas. Ante la duda, hay que consultar siempre a un médico.

4. No puedes donar si estás vacunado contra el covid

¿Quién ha dicho esto? La única condición es esperar 48 horas y haber superado los posibles efectos adversos. En verano del año pasado, el Ministerio de Sanidad ya tuvo que desmentir este bulo de forma pública ante la peligrosa reducción de donantes de sangre. De la misma manera, tampoco es problema haber recibido la vacuna de la gripe.

5. No puedes donar si te has contagiado de covid

Si tienes covid o síntomas que indiquen tenerlo, no puedes donar sangre. No obstante, una vez pasada la enfermedad no hay nada que impida iniciar este proceso.

6. No puedes donar si eres homosexual

España no está en la lista de países que todavía mantienen esta prohibición. En ella si figuran otros países de Europa aunque la tendencia va, poco a poco cambiando. España sí establece un período de exclusión en caso de haber mantenido relaciones sexuales con parejas no habituales, pero es una norma que no depende de la orientación sexual y afecta también a heterosexuales.

7. Donar te vuelve más vulnerable frente al coronavirus

Otra falacia. Donar sangre no aumenta el riesgo de infectarte de coronavirus, ni de cualquier otra enfermedad. Donar no debilita el sistema inmune. Los niveles de hierro sí se reducen y aconsejan no realizar actividad física intensa ese día, pero muy pronto podrás recuperar la normalidad.

8. La donación de sangre es un negocio

No es verdad. En nuestro país, nadie cobra ni paga por donar sangre. Esta práctica acarrea gastos de material, personal, extracción, análisis, conservación... que recaen sobre el sistema sanitario. En el caso de los hospitales privados, sobre las aseguradoras médicas.