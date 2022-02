Descubren una nueva secuela de la variante ómicron del coronavirus: ¿cómo detectarla?

Los niveles de coronavirus en aguas residuales siguen decreciendo "a buen ritmo" tras el pico que se registró el pasado 4 de enero, lo que previsiblemente aventura una tendencia a la baja en la incidencia de contagios de los próximos días.

Así lo ha constatado la Comunidad de Madrid a través de Antonio Zapatero, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Publica, que ha subrayado la "caída casi vertical" de la presencia de SARs-CoV-2 en los análisis de las aguas residuales madrileñas. "Todo va en la buena dirección", ha añadido en su cuenta de Twitter, destacando que hay un 35% menos de un ingresos, baja la positividad y los valores de Cts están por debajo de 20.

Estos datos han sido recopilados por el famoso Sistema Vigía de Canal de Isabel II, actualizados a día de 9 de febrero. Y, tal y como han anunciado, apuntan a un descenso en las unidades genómicas de coronavirus detectadas en sus análisis, que muestran además que el pico en carga vírica se alcanzó entre los días 30 de diciembre y 4 de enero de este 2022.

Este sistema de Vigía incorpora cuatro gráficos: los tres primeros reflejan la evolución general para toda la Comunidad de Madrid, Madrid capital y resto de la región, y el cuarto expone la evolución del estado general de los puntos de muestreo por colores en función de su presencia en las aguas. Por pozos la tendencia es también a a baja en presencia de restos de coronavirus en el agua. Los gráficos aseguran que en los pozos rojos y verdes han bajado considerablemente, mientras que han subido bastante los naranjas y amarillos en el último mes.

La nueva secuela detectada por la variante ómicron

La sexta ola del coronavirus parece haber alcanzado ya su pico de contagios y comienza a desinflarse en casi todas las regiones de España. Muchos esperan que se confirme una bajada tan rápida como lo fue su ascenso, del mismo modo que ha pasado en otros países, como Reino Unido o Sudáfrica. No obstante, hará que esperar para ver cómo evolucionan los datos en nuestro país.

Y es que, mientras tanto, ómicron sigue causando estragos entre la población y, cada vez, son más los síntomas que produce en los infectados por esta variante. A los habituales dolores de cabeza, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre leve o febrícula- se le ha sumado hace muy poco el dolor llamado tinnitus.

¿Qué es el tinnitus? Es un problema común que afecta a entre un 15 y un 20% de la población, especialmente entre personas mayores. Sin embargo, un estudio ha registrado que hay una mayor incidencia en aquellas personas que se hayan contagiado por la variante ómicron y pueden estar directamente vinculados.

Así se comprobó que el coronavirus causa tinnitus

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha publicado los resultados de una reciente investigación en la que ha detectado pruebas de que el virus del SARS-CoV-2 podría infectar a células del oído interno, incluidas las ciliadas, claves tanto para la audición como para el equilibrio, provocando pérdida de audición y el mencionado tinnitus.

La doctora Konstantina Stankovic, investigadora del oído interno y otorrinolaringóloga, se dio cuenta de que entre sus pacientes, había muchos que se quejaban de pérdida de audición, zumbidos en el óído y mareos, que suelen tener su origen en el oído interno. Después de varios meses, los resultados de su estudio fueron reflejados en la revista Communications Medicine, al encontrarse evidencias de relación directa entre el coronavirus y los trastornos auditivos.

En el punto más complicado de la pandemia, cuando los enfermos sufrían más complicaciones, no se prestaba mucha atención a si la audición esta afectada o si sufrían vértigo. "Era fácil descartar estos síntomas como una mera coincidencia, y aún no se disponían de pruebas rutinarias", ha explicado la otorrino. No obstante, su estudio acabó demostrando que "el covid puede infectar directamente al oído interno"

¿Qué es el tinnitus?: así se detecta esta secuela de ómicron

El tinnitus es, según los expertos, un zumbido en los oídos que no es provocado por ninguna fuente de sonido externa. Puede ser de verdad o ser imaginado por la persona que lo padece, aunque también puede estar sociado a otras enfermedades.

Las personas que lo sufren no solo pueden sentir zumbidos, sino que además el tinnitus puede causar otros tipos de ruidos imaginarios en los oídos como rugidos, chasquidos, siseos y murmullos. En la mayoría de los casos el sonido solo lo oye el afectado y el ruido puede variar de intensidad, aunque algunos creen que lo sienten tan alto que no les permite concentrarse y les interfiere en otro tipo de actividades.