El truco para eliminar las manchas y blanquear la ropa con aspirina (y que no sabías)

Uno de los mayores quebraderos de cabeza a la hora de hacer la colada es quitar las manchas de sudor en la ropa blanca. Suele ser algo completamente normal que la parte de las axilas de las camisetas cojan un tono amarillento, haciendo que el blanco original desaparezca.

Lea también: Comprar ropa de segunda mano: este es el listado de la OCU de las mejores aplicaciones

Para mayor desesperación, las manchas resisten pese al poder del detergente y la lavadora. Pero que no cunda el pánico. Existe un truco para conseguir dejar tu ropa como nueva. Tan solo necesitarás una aspirina. Sí, has leído bien.

El ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos de venta libre más consumidos en todo el mundo, que se usa para bajar la fiebre y aliviar el dolor leve a moderado causado por el dolor de cabeza, períodos menstruales, artritis o dolores musculares.

¿Cómo usar la aspirina para blanquear la ropa?

Sin embargo, pocos conocerán que la aspirina cuenta con un gran poder blanqueador. Tan solo tendrás que coger un recipiente, triturar las aspirinas y meterlas en agua fría con la ropa para dejarlas a remojo.

Es importante que toda la prenda esté sumergida en el agua por completo para que esta se blanquee totalmente. Lo suyo sería hacerlo por la noche, para que la ropa permanezca en el agua durante al menos ocho horas.

Lea también: El truco definitivo para quitar las manchas de pintura de la ropa: ¿cómo se evita dañar el tejido?

Este truco también funciona para recuperar el blanco de aquellas prendas que han adquirido un tono grisáceo después de infinitos lavados y para quitar las manchas de sangre (para ello tienes que dejar la ropa en agua fría durante dos horas). También se pueden añadir aspirinas en la lavadora.