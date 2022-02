Así es 'Panal', el juego alternativo a 'Wordle' al puro estilo 'La Ruleta de la Suerte'

Wordle ha sido, sin duda, el primer gran viral de este 2022. Se trata de un juego al que está enganchado medio Internet. Su mecánica es muy sencilla (es muy fácil de entender y de participar): el juego consiste en adivinar cada día una palabra. El hecho de que la palabra sea igual para todos hace que aparezca la competitividad entre amigos.

Casi todos los días, Wordle se cuela entre los trending topics de Twitter porque la gran parte de los usuarios aprovecha las primeras horas de la mañana para enfrentarse a este minireto diario que, café en mano, ayuda a cualquiera a arrancar el día.

Tras el éxito de Wordle, han proliferado en Internet varias versiones del juego, desde una edición vasca a una canaria, pasando por un Wordle en el que hay que intentar adivinar palabras relacionadas con Eurovisión. Y es que la inmediatez con la que se resuelve normalmente el reto ha enganchado a toda una comunidad que busca nuevas fórmulas con las que entretenerse.

Es ahí donde ha nacido un juego similar al Wordle pero con una mecánica un poco más compleja. Se trata de Panal, un juego basado en la idea de su antecesor pero con una pequeña vuelta de hoja. En este caso se trata de una especie de crucigrama en el que hay que intentar adivinar toda una frase a partir de una pista que la aplicación ofrece antes de comenzar.

¿Qué es 'Panal', el nuevo juego de moda en Internet?

Panal es un juego al estilo La Ruleta de la Suerte, mítico programa de televisión que desde hace 15 años emite Antena 3, al que no se accede por aplicación para dispositivos móviles, sino a través de su propia página web. Una vez ingresas en ella, se te muestran las reglas del juego, que son algo más variadas que las de su antecesor.

En Panal hay que adivinar un panel que esconde una frase. Para ello, se pueden comprar letras por 200 puntos para intentar ir descubriendo el mensaje que se oculta. El juego te ofrece cada día 2.000 puntos, una vez consumidos solo puedes intentar acertar la respuesta sin ayuda. Antes que nada, se te ofrece una pista, una palabra relacionada con la frase que se tiene que acertar.

Una vez el usuario sepa el panel, solo debe pulsar a 'resolver' y escribir las letras restantes en el menor tiempo posible. Finalmente, el juego te calcula una puntuación total basada en las letras utilizadas, los segundos que tardaste en resolver el panel y los intentos que se requirieron para superar la prueba. Igual que en Wordle, Panal te da la posibilidad de compartir tu resultado con tus amigos a través de Whatsapp, Facebook o Twitter.

Así es Wordle, el juego de moda en Internet

Wordle es un juego en el que el objetivo es adivinar palabras. A través de una cuadrícula, similar a la de un crucigrama, tenemos que tratar de dar con el término en cuestión al menos en seis intentos. El juego te ofrecerá pistas, pero estas no serán en ningún caso sobre su significado. Las pistas aparecerán en forma de colores a través de los cuales se te informa si la letra escrita está o no dentro de la palabra buscada.

La mecánica es simple, lo que probablemente sea una de las causas principales de su éxito. En cada intento, debes escribir una palabra que esté en la RAE formada por cinco letras. Una vez pulses 'enter', se te dirá cuáles de esas letras introducidas y cuáles no están en la palabra y, si están, si la has colocado en el sitio en el que exactamente está ubicado en la palabra que buscamos.

Wordle está disponible en una web sencilla que no pide registros ni tiene ningún tipo de publicidad. No hace falta ningún programa ni ninguna aplicación para jugar y se puede participar tanto a través del ordenador como de los dispositivos móviles (tablets, televisiones, smartphones...). Una vez adivinada la palabra, o no, habrá que esperar hasta el día siguiente para poder jugar de nuevo en un nuevo reto con una nueva palabra. Aunque trates de entrar desde otra IP o a través del modo oculto del navegador.

Para adivinar la palabra tienes solo seis intentos y hay un contador que te informa día a día cuánto tiempo has tardado en dar con el término buscado. Finalmente, una vez finalizada la partida, la web te da la oportunidad de compartir en redes sociales tu resultado. Por este motivo, en las últimas semanas Twitter se ha inundado de mensajes en los que se da cuenta de la cantidad de gente que ha sucumbido a este nuevo viral.

¿Quién creó Wordle?: el juego que ya triunfó en televisión

Wordle es un proyecto llevado a cabo por Josh Wardle, uno de los ingenieros del famoso portal Reddit. De hecho, este emprendedor adaptó su apellido para ponerle nombre al juego. Wardle cambio la 'a' por la 'o' para hacer referencia a 'word', que en inglés significa 'palabra'. Wordle fue lanzado a mediados de octubre de 2021 pero no ha sido hasta ahora cuando ha logrado sus mayores índices de popularidad.

Después de hacerse viral en todo el mundo, Wordle ha llegado a España gracias a Daniel Rodríguez, un programador colombiano de 30 años que abandonó Bogotá para estudiar Ingeniería Electrónica para mudarse a Austin (EEUU), donde trabaja como ingeniero de software. La ventaja de esta versión es que se trata de un Wordle con palabras españolas, lo que lo hace mucho más fácil de jugar para aquellos que no dominan el diccionario inglés. La web de Wordle en español es wordle.danielfrg.com.

Cómo se juega a Wordle, el primer gran viral de 2022

Para jugar a Wordle, lo primero que hay que hacer es entrar en su página web (wordle.danielfrg.com). Una vez estés dentro de la plataforma, hay un apartado en el que se explican lar normal de la partida. Es muy fácil: hay que escribir una palabra y comprobar qué letras has acertado. Para saberlo, hay que ver el color en el que aparecen reveladas las letras que has propuesto.

Si la letra aparece en verde significa que la has acertado y está en la palabra y también está en la casilla correcta de la palabra que buscamos. Si la letra aparece en amarillo, es porque está en la palabra, pero no está en la casilla correcta. FInalmente, si la letra aparece en amarillo es porque no has acertado y no está en la palabra que tienes que adivinar.

Al principio, te enfrentas a una cuadrícula en blanco que poco a poco se irá rellenando. A través de las pistas e intentando realizar una buena estrategia para tratar de descubrir el mayor número de letras diferentes en cada intento, irás dando con la palabra clave. Cuando una letra no está en la palabra, también se deshabilita del teclado para no escribirla por error y perder a lo tonto una oportunidad. Además, hay que tener en cuenta que hay letras que pueden aparecer dos veces en la palabra buscada.

De este modo, terminarás dando con la respuesta correcta. Y aunque no hay un tiempo límite para hacerlo, el juego trae un cronómetro con el que poder registrar tus tiempos y, a la vez, competir con amigos a través de las redes sociales. Cuando adivines la palabra, se mostrará una página emergente con el resultado. En él, aparece un botón de 'Compartir' que copiará el resultado en el portapapeles para que lo pegues en Twitter o cualquier plataforma.