El calvario de un hombre que lleva 14 meses dando positivo en coronavirus: ¿qué le pasa?

La sexta ola de la pandemia empieza a dar visos de remisión después de que el pasado mes de diciembre se produjera una auténtica explosión de casos en todo el planeta a causa de la variante ómicron del coronavirus. Poco a poco, parece que los datos se empiezan a estabilizar, aunque aún las cifras invitan a mantener la cautela.

En todo el mundo, el coronavirus ha causado estragos de todo tipo y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, sale a la luz el caso de Muzaffer Kayasan, un enfermo de leucemia que vive en en Estambul. Este se contagió de covid en noviembre del año 2020 y, desde entonces, nunca ha dado negativo en ningún test de detección.

El hombre, sumido en un auténtico calvario, ha pedido ayuda a las autoridades después de asegurar que lleva 14 meses totalmente aislado, por el miedo a contagiar a sus hallegados. "Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", declara Kayasan a RT, que tuvo que ser sometido trasplante de médula ósea hace tres años.

"No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. La covid19 ha acabado con mi modo de vida", se queja Kayasan, que no tampoco puede vacunarse contra el coronavirus y su situación empieza a ser desesperante. Su mujer y su hijo han accedido a visitarlo, con precauciones, de forma ocasional y siempre han dado negativo en coronavirus.

Sin embargo, lo que más preocupa a Muzaffer es no poder ver a su nieto, con el que solo se comunica a través de videollamadas. Según algunos expertos, el paciente no tiene síntomas, pero en su organismo persisten restos de la enfermedad. Debido a su situación, Kayasan invita a los no vacunados a a inocularse contra el virus. "No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto", denuncia.

España avanza (lento) hacia el fin de las restricciones

El Ministerio de Sanidad, en un acuerdo con todas las comunidades autónomas, ha decidido que se elimine la obligación de la utilización de las mascarillas en exteriores. Solo se recomienda su uso cuando se produzcan aglomeraciones y, por tanto, no se pueda respetar la distancia de seguridad.

En un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se ha aprobado ampliar los aforos de las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos. Así pues, del 75% se pasa al 85% para eventos en recintos abiertos y el aforo máximo del 50% para eventos en recintos cerrados pasa a ser del 75%.

Todas estas medidas serán llevadas mañana por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Consejo de Ministros y se espera que entren en vigor el próximo jueves, tras su publicación en el BOE del miércoles. Darias ha compartido también con el CISNS los importantes avances logrados por España en materia normativa con respecto al Certificado COVID Digital en el seno de la Comisión Europea.

En esta línea, se ha publicado una propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2021/953 con el objetivo, entre otros, de que en los Certificados COVID digitales de la UE puedan emitirse a personas que participan en ensayos clínicos de vacunas COVID-19 (como es el caso de la vacuna española Hipra) y que dichos certificados puedan ser aceptados por otros Estados miembros para no aplicar restricciones a la libre circulación. Para ello, Sanidad ha propuesto la emisión de CCD-UEs de recuperación basados en test de antígenos y no solo en pruebas PCR como hasta este momento. "Estos avances deberán seguir su curso normativo para consolidarse", han señalado.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, confirmaba además en una entrevista en TVE que esta medida ya se ha aprobado y sería refrendada este martes en el Consejo de Ministros. "Hemos trabajado el la mano de las CCAA y lo que hacemos es un proceso de escucha activa", ha declarado, añadiendo que "afortunadamente" la incidencia ha bajado y se puede "flexibilizar" esta medida.