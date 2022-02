Frases de famosos para celebrar el Día Mundial del Cáncer: de Pau Donés a Sara Carbonero

Este viernes, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Se trata de una fecha que se instauró en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el objetivo de concienciar a los ciudadanos en la prevención y el control de esta enfermedad.

Lea también: Cuatro suplementos vitamínicos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico

Desde World Cancer Day, explican que "el cáncer es una enfermedad que se presenta cuando los cambios que se producen en un grupo de células normales del organismo generan un crecimiento anómalo e incontrolado que da lugar a un bulto llamado tumor; esto ocurre con todos los cánceres, a excepción de la leucemia (cáncer de sangre)".

El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de cáncer durante su vida. El informe Las cifras del cáncer en España 2022, elaborado por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estima que se diagnostiquen 280.101 casos, lo que supone un ligero incremento respecto a 2021, cuando se diagnosticaron 276.239.

Se informa también que los tipos de cáncer más comunes son colorrectal, de mama, pulmón, próstata y vejija urinaria. El cáncer de colon es el mayor incidencia en España, puesto que según la publicación, se esperan 44.937 nuevos casos. Se calcula que afectará a uno de cada 20 hombres y a una de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años.

Sara Carbonero, Pau Donés, Julia Otero... frases motivaciones contra el cáncer

A lo largo de los últimos años, muchos famosos han dado un ejemplo de visibilizar el cáncer rompiendo los tabús que existían. Actores, cantantes, presentadores... Todos han hablado abiertamente sobre su batalla contra esta enfermedad alzándose en referentes para las personas que se encuentran enfermos. Rescatamos algunas de las frases más motivadoras:

Pau Donés: "El miedo es terrible. Yo no lo vivo porque soy un poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza. Cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran, es terrible. Bloquea. No se puede tener miedo a la enfermedad, al dolor. Hay que vivir".

Julia Otero: "Cuando se pisa el infierno se aprender rápido a celebrar la vida".

Lea también: Esta es la bebida que deberías evitar: puede duplicar el riesgo de cáncer de colon

Sara Carbonero: "Una vez que termine la tormenta, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta".

Dani Rovira: "Hoy hace justo un año que me diagnosticaron cáncer. Parece que ha pasado toda una vida. Ahora, estando totalmente recuperado, solo tengo palabras de gratitud a quienes estuvieron a mi lado dándome amor sin condiciones. La vida es el mejor regalo, disfrútenla".

Michael Robinson: "El cáncer puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días".

Pablo Ráez: "Podéis pensar que vuestra vida es una mierda y es verdad que hay casos y casos, pero que siempre podría ser peor y creáis o no eso hace más fuerte y hace valorar lo que tenemos".

Albert Espinosa: "Al final, el sentido del humor y todo esto nace de que si aprendes a morir, aprendes a vivir. Yo aprendí a morir cuando tenía 15 años, con un 3%, a mí nunca me ha dado miedo la muerte. Los miedos son dudas no resueltas, si tienes un miedo es porque alguien no te ha resuelto una duda".

Pablo Ráez y su ya mítico 'siempre fuerte'