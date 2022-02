Así puedes saber de qué variante de covid-19 te has contagiado: atención a la PCR

España parece haber doblegado la curva de la sexta ola de la pandemia de covid-19. Los datos aportados por el Ministerio de Sanidad este martes, 1 de febrero, arrojan un nuevo descenso de la incidencia acumulada de 200 puntos, situándose en los 2.694,44 casos por cada 100.000 habitantes. Así, la cifra total de contagios en nuestro país se eleva ya por encima de los diez millones desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a las muertes, el ministerio de Carolina Darias ha noticiado 259 más, lo que aumenta la cifra de fallecimientos a 93.225 desde marzo de 2020. Por otro lado, hay 18.735 pacientes ingresados por coronavirus en toda España y 2.107 se encuentran en la UCI. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 15,05% y en las UCI, en el 22,28%.

Como vemos, la pandemia tiende a estabilizarse y ahora la duda está en si, como se han atrevido a decir algunos científicos, ómicron puede ser el final. Identificada por primera vez en España el 28 de noviembre, la variante ómicron se convirtió en la mayoritaria rápidamente, dejando atrás a delta.

Sin embargo, ambas variantes han convivido a la vez, de ahí a que muchos contagiados quieran saber con qué tipo de variante se ha producido la infección. Por ejemplo, el test de antígenos no nos indica si el virus es de ómicron, delta o cualquier otra variante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el único método para saberlo?

Esta PCR determina la variante con la que se ha producido el contagio

Las pruebas PCR sí nos pueden dar esa información, como bien explicó Boticaria García en el programa de televisión Zapeando (La Sexta). Si bien es cierto que hay que hacer un estudio en profundidad de la secuencia genómica que no se suele llevar a cabo normalmente. "Hay que pedir en el laboratorio una PCR que mida los ciclos para tres zonas del genoma", aseguró.

"En la PCR se puede buscar, dentro del virus, tres trocitos distintos: uno que está suelo (O), otro que está en el envoltorio de los genes (N) y otro en el pincho, la proteína Spike (S)", continuó diciendo la farmacéutica. "Este trocito 'S' está en Delta pero no en ómicron por la mutación".

"Entonces, cuando la PCR se pone en marcha para buscar los pinchos y no encuentra 'Spike'' es que se trata de Ómicron, no de Delta. En la PCR el valor de la proteína S va a aparecer 0 porque no la encuentra. Eso significa que es ómicron", terminó de explicar Boticaria.

