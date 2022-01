¿Cómo eliminar un chupetón?: 10 trucos caseros para evitar un momento 'tierra trágame'

Seguramente, si estas leyendo este artículo alguna vez te hayas visto en esa incómoda situación en la que un traicionero morado aparece en la zona del cuello tras una noche de lujuria. En España, todo el mundo lo conoce como chupetón, chupón, chuponazo o chupetazo, sin embargo, su nombre técnico es sugilación.

En medicina, la sugilación era una expresión usada en la antigüedad por los médicos para hablar del daño, perjuicio o una laceración que se produce en una parte del cuerpo por un golpe, sin causar herida exterior. También se le puede llamar contusión.

Lea también: El covid persistente se dispara entre los niños: estos son los síntomas para detectarlo

Y aunque se trata de algo natural, probablemente, si has tenido alguna vez algún chupetón, has ardido en deseo de saber cómo eliminarlo para no quedar en evidencia ante el resto de la gente. Pues bien, quitarlo es fácil, o no, según la zona en la que se haya producido.

¿Por qué se producen los chupetones en el cuello?

Los chupetones pueden durar en la piel entre dos días y dos semanas. Por ese motivo, si intentas ocultar uno, es probable que tengas que usar cuello algo o retocarlo de forma diaria con algún corrector. Sin embargo, existe una serie de consejos para acelerar su proceso de curación. Nada hará que desaparezca de forma instantánea pero sí agilizará su expulsión del cuerpo.

Los chupetones o chupones son contusiones provocadas por los capilares rotos debido a una succión demasiado excesiva o mordiscos en puntos blandos del cuerpo. El cuello y el muslo son dos ejemplos claros de ello. Justo debajo de la superficie de la piel se encuentran los capilares. Cuando alguien da un mordisco de amor con un poco más de intensidad de la cuenta se rompen creando un moretón.

Lea también: Este pueblo de Cuenca ofrece casa gratis a cambio de abrir el bar

Cuando los labios están en la zona deseada, hay que tener cuidado con los dientes para no hacer daño. La succión puede prolongarse entre 20 y 30 segundos hasta que comienza a dejar marca. Incluso con menos tiempo, depende de la intensidad, puede aparecer el moratón. La clave es succionar fuerte para que se rompan los vasos capilares debajo de la piel, pero no tanto como para hacer daño a la otra persona.

¿Cómo quitar un chupetón?: 10 trucos para conseguirlo

1. Aplica una compresa fría para empezar

Reduce la hinchazón y ralentiza el flujo de sangre. Póntelo durante 10 minutos varias veces al día durante los dos primeros.

2. Estimula el flujo sanguíneo con una compresa caliente

Tras el frío, una compresa caliente puede aumentar la circulación en la zona magullada. Esto puede ayudar a que el chupetón desaparezca más pronto que tarde.

3. Masajea la zona afectada

Esto acelera la desaparición, pero ten cuidado, aplicar demasiada presión podría empeorar el hematoma.

4. Añade aceite esencial de menta a tu masaje

Haz lo anterior pero aplicando aceite de menta en la zona. Usa aceite esencial.

5. Aplica vitamina K tópica

Está demostrado que la vitamina K tópica ayuda a eliminar los hematomas. También puedes tomar suplementos de vitamina K o comer alimentos ricos en ella para aumentar su producción. Prueba las verduras de hoja verde o el arroz integral.

6. Mascarilla de cáscara de plátano

El interior de las cáscaras es rico en nutrientes. Si frotas el interior de una de plátano maduro sobre la zona afectada durante 30 minutos, ayudará a la recuperación de la piel.

7. Aplicar vitamina C tópica

En la misma línea que la K, la vitamina C es esencial para mantener la piel sana y suave. Tiene grandes propiedades antioxidantes y puede ayudar a potenciar la producción de colágeno de tu piel. Si comes más cítricos y alimentos de origen vegetal, también puede ser beneficioso.

8. Aplica un poco de manteca de cacao

La grasa derivada de los granos de cacao es básico en muchos países como un elemento para el cuidado de la piel. Aplica la loción de manteca de cacao en el chupetón una o dos veces al día para acelerar la curación.

9. Aplicar aloe vera

La planta de aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias. Aplica dos veces al día para ayudar a borrar el hematoma.

10. Utilizar el árnica

En la mayoría de las farmacias hay árnica tópica y oral. Esto acelera la curación del chupetón.