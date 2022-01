El método militar para dormirse en dos minutos: los cuatro pasos que tienes que seguir

En términos de salud, el sueño es tan imprescindibles como como lo es el llevar una dieta equilibrada y hacer deporte de forma regular. Dormir es una de las necesidades vitales que tenemos los seres humanos, por lo que durante el tiempo que permanecemos dormidos, se restablecen nuestras funciones físicas y mentales. El descanso ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, clave para combatir cualquier infección.

Sin embargo, no siempre se goza una óptima calidad del sueño. Más de un 10% de la población española (más de cuatro millones de personas), sufren algún tipo de trastorno crónico y grave, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Desde la irrupción de la pandemia de covid-19, la prevalencia de insomnio clínico ha aumentado más de un 35%.

El teletrabajo y el no salir de casa provocaron que nuestros hábitos de descanso cambiaran, de ahí a que se estime que entre un 50% y un 70% de las personas hayan cambiado sus patrones de sueño desde marzo de 2020. Así las cosas, muchas personas se han lanzado a buscar métodos para poder conciliar el sueño de manera mejor y acabar con los problemas de insomnio.

¿Cómo hacer el método militar para dormirse en 120 segundos?

El servicio militar estadounidense desarrolló una técnica que garantiza quedarse dormido en 120 segundos. La tasa de éxito, además, es del 96% después de seis semanas de práctica, tal y como recoge el diario británico Mirror. Solo tiene cuatro pasos y son los siguientes:

1. Relajar los músculos de la cara: desde la mandíbula y la lengua hasta los que rodean los ojos.

2. Dejar caer los hombros y relajar ambos lados de la parte superior e inferior de los brazos.

3. Espirar manteniendo el pecho relajado.

4. Relajar tanto la parte superior como la inferior de las piernas.

Una vez realizados estos cuatro pasos (te llevará más o menos un minuto), el método incluye una visualización durante diez segundos más: tendrás que imaginarte que estás acostado en una canoa en un lago en calma, sobre el cielo azulado; o que estás tumbado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación sin luz o bien repetirse a uno mismo "no pienses, no pienses, no pienses".

Este método que garantiza dormirse de forma exprés está recogido en un libro que lleva por título Relax and Win: Championship Perfomance y que está escrito por Lloyd Bud Winter. En él, se aportan consejos sobre cómo "mejorar el rendimiento deportivo y reducir las lesiones aprendiendo a relajarse y liberar tensiones antes de la competición".

Los problemas para conciliar el sueño aumentaron tras la pandemia (iStock)