El dineral que sigue cobrando el niño de 'Titanic' por un minuto de aparición en la película: así ha cambiado

En 2022 se cumplen nada más, y nada menos, que 25 años desde el estreno de Titanic, la película que llegaría a las salas para marcar un antes y un después en la trayectoria del cine. La cinta se convirtió en la más taquillera de la historia, título que unos años más tarde le arrebataría otra película del mismo director: Avatar.

El nuevo hit de James Cameron perdió su corona con el estreno de Vengadores: Endgame pero al poco tiempo sucedió algo que nadie vio venir. Un reestreno de Avatar durante la pandemia hizo que la tortilla se volviera a dar la vuelta y el filme recuperara el trono como la película más taquillera.

Vengadores: Endgame era logró una recaudación global de casi 2.797 millones de dólares, con lo que la peli de los hermanos Russo consiguió desplazar a Avatar. Sin embargo, un reestreno de este largometraje en China ha logrado elevar su recaudación hasta los 2.800 millones de dólares.

A pesar de estos datos, ninguna de estas películas tuvo un impacto como el que Titanic generó a finales de los años 90. Después de un cuarto de siglo, la cinta sigue intacta en la memoria emocional del público, que acude sin falta a sus pases televisados anuales, que acumulan millones de espectadores en todo el planeta. Esto hace que la película siga generando beneficios.

El Sindicato de Actores y la Federación de Artistas de Radio y Televisión de EE.UU. estipulan que los derechos de imagen de cada artista "empiezan a percibirse a partir del lanzamiento en vídeo/DVD, cable y retransmisión por televisión gratuita o de pago". Todo ello, en función de la cantidad a percibir del tipo de contrato y el éxito.

Esto provoca que, gracias a la sucesión de reediciones, reestrenos y emisiones en televisión de Titanic, todos sus integrantes han continuando cobrando una cantidad considerable de dinero. Y aunque esto no es notorio para sus protagonistas, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, quienes siguen siendo grandes estrellas de Hollywood, más sorprendente es el caso de actores como Reece Thompson.

Igual no te suena su nombre ni su rostro, ya que fue muy poco el tiempo que el joven apareció finalmente en pantalla. El canadiense dio vida a un niño irlandés de cinco años que se cruzaba en el camino de Jack y Rose. El pequeño perdía a su madre y hermana y aparecía en tres escenas con solo una frase.

Thompson, que empezó en el cine porque era modelo infantil, tuvo que practicar el acento irlandés para Titanic. Y aunque su camino se acabó desvinculando del mundo del cine, ha sido llamado recientemente por un importante medio de comunicación para ver cómo ha cambiado su vida a lo largo de todos estos años. El joven recordó que consiguió el papel a través de una prueba de la que no puede estar más agradecido, ya que fue un trabajo que, a día de hoy, le sigue generando beneficios.

Esto es, gracias al dinero por derechos de imagen que ha seguido llegando a su cuenta a lo largo de más de dos décadas. En su momento, cobró 30.000 dólares por aparecer en Titanic, pero acorde al acuerdo contraído siguió recibiendo dinero a partir de entonces, destinado a su educación y en cierto momento incluso a que se pudiera comprar un coche.

La cantidad a percibir cada trimestre ha ido disminuyendo, claro, pero como Titanic sigue estando año tras año de actualidad, ahora mismo recibe en torno a 300 y 400 euros. "Es raro, porque ya no lo tengo en la cabeza. No es que esté preguntándome cuando llega otro cheque de Titanic. Sencillamente cuando llega me digo 'estupendo, 100 dólares de propina", cuenta el exintérprete que, con 33 años trabaja como director de márketing en el Brian Head Resort, hotel de Utath dedicado al esquí y al snowboard.