¿Cuántas calorías se queman entrenando con una bicicleta estática?

Después de los excesos de las comidas navideñas, en las que se suelen consumir alimentos ricos en grasas, bebidas azucaradas y alcohólicas o dulces, toca subirse a la báscula y ponerse a régimen para que no nos pille el toro en la 'operación bikini' de todos los años.

Es hora (si no lo has hecho ya) de volver a la rutina con una dieta variada y rica en frutas, verduras y pescado, así como la realización de deporte de forma regular. En estos tiempos de pandemia, muchas personas sienten recelos de acudir a los gimnasios, pese a que se ha demostrado que se cumplen las medidas de seguridad, y se quedan en casa.

El coronavirus ha hecho que se disparen el seguimiento de clases por internet, además de la compra de gadgets para el fitness. Uno de los productos más demandados ha sido la bicicleta estática. La oferta es muy variada y existen bicis para todos los bolsillos, en base a las necesidades de cada persona.

Tener una bicicleta de spinning en casa tiene sus pros y sus contras. Esta máquina ayuda a mejorar la salud cardiovascular, contribuye a la quema de grasas y tonifica el tren inferior. Todo ello sin salir a la calle y pasar frío.

Pero también es verdad que tienes que tener mucha fuerza de voluntad, ya que resulta muy aburrido hacerte una sesión de 45 minutos en una habitación... aunque siempre puedes ponerte tu serie y programa favorito. Siempre es más divertido acudir a una clase colectiva y bajo la guía de un monitor.

Mujer pedaleando en un bici estática en casa (iStock)

¿Cuánto tiempo se debe pedalear para adelgazar?

No nos engañemos. Lo que pretendemos haciendo bici es bajar de peso. Tranquilo si no ves resultados rápidos, ya que hasta el mes no lo notarás. Pero, ¿cuántas calorías se queman realizando esta actividad?

Lo primero que tienes que saber es que el gasto calórico influye no solo del tiempo, sino también de la intensidad. No es lo mismo pedalear a 16 km/h (una intensidad baja) que a más de 20 km/h (intensidad alta) o con pendientes.

Así las cosas, para saber cuánto tiempo tenemos que estar subidos en la bici para bajar de peso, existe una fórmula:

- Intensidad baja: 0,049 x (tu peso x 2,2) x minutos = calorías quemadas

- Intensidad alta: 0,071 x (tu peso x 2,2) x minutos = calorías quemadas

Por último, debes tener en cuenta que pada poder bajar 1 kilo de peso, las calorías que deben quemarse son 7.700 kcal. Para conseguir adelgazar, también es importante llevar una dieta hipocalórica que reduzca la cantidad de calorías diarias.