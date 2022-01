Estos son los juguetes más pedidos en Navidad en todo el mundo: la PlayStation arrasa

La amenaza del desabastecimiento no ha impedido que ni Papá Niel ni los Reyes Magos volvieran a hacer su labor estas Navidades repartiendo lo que habían pedido en sus cartas millones de niños en todo el mundo. Ahora toca que los pajes atiendan a las cuantiosas devoluciones bien porque el juguete no funciona o bien porque Melchor, Gaspar y Baltasar no han acertado del todo.

En un mundo globalizado como el que vivimos (lo hemos comprobado con la covid-19) resulta interesante saber cuáles han sido los juguetes que han arrasado estos días. The Toy Zone, empresa especializada en el desarrollo de juguetes, ha analizado las tendencias de Google para ver qué artículo ha sido el más demandado en el sector.

El estudio concluye que las videoconsolas han triunfado en todo el planeta y, en especial, la PlayStation, que domina hasta en 112 países. La PS5, la última creación de Sony, manda en Europa: España, Italia, Francia, Alemania... En Estados Unidos también es la más pedida. No obstante, la PS4 continúa siendo la más vendida por su precio más económico.

Las Xbox siguen la estela de las PlayStation liderando en 40 naciones, entre las que se encuentran Rusia, Canadá, Gran Bretaña, Brasil e Irlanda del Norte. Por último, la Nintendo es la más pretendida en 18 países. Hay que recordar que la Nintendo Switch fue el producto más buscado del último Black Friday en España.

Los LEGO y la Barbie también triunfan en el mundo

Pero no todos los niños se piden videoconsolas. Los LEGO siguen triunfando en los países escandinavos. Además de Dinamarca, su país 'natal', la marca de construcciones arrasa en Suecia, Estonia Letonia, además de Ucrania y República Checa. Lejos del continente europeo, la marca LEGO triunfa en Indonesia y Australia. Los Playmobil, por otra parte, son los más buscados en 6 países en Europa.

Mención especial para la Barbie. La muñeca creada en 1959 por Ruth Handler y que hoy día es comercializada por Mattel, arrasa en África (Marruecos, Ghana, Togo, Angola, Mali, Senegal...) y Sudamérica (Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia). Por último, The Toy Zone recoge que juegos tan míticos como el Scrabble aun consigue tener muchos seguidores en Yibuti y Bélgica.

Los juguetes más pedidos del mundo (The Toy Zone)

