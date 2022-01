Así se cocina el huevo frito perfecto (según la receta de The New York Times)

Hacerse un huevo frito es una de las cosas más socorridas en los hogares españoles. Se trata de un manjar calórico, y más aun si lo acompañamos por patatas fritas, salchichas o chorizo. Pero también es una de las recetas que primero solemos hacer al independizarnos por su sencillez: tan solo se necesita un huevo, aceite y sal al gusto.

Pese a que el huevo frito sea muy típico en España, no lo es tanto al otro lado del Océano Atlántico. De ahí a que hace unas semanas, The New York Times publicara un artículo que explicaba cuál era la mejor forma de cocinarse un huevo frito, lo que provocó las mofas de las redes.

Pero resulta que para explicar la técnica, el prestigioso periódico cita a nuestro querido José Andrés. La receta está escrita para cuatro huevos, aunque bien es cierto que podemos hacer la cantidad que se quiera, siempre y cuando que ajustemos la cantidad correcta de aceite.

Pero vayamos al lío. The New York Times dice que lo primero de todo es poner aceite a la sartén y dejar que se caliente. ¿Cuánta cantidad? Con tres cucharadas es más que suficiente. Eso sí, que sea aceite de oliva virgen extra.

Trucos para hacer el huevo frito perfecto

Cuando veamos que el aceite ya chisporrotea, rompemos los huevos y los añadimos cerca de la base de la sartén para evitar las desagradables salpicaduras. Después, se deben dejar entre dos y tres minutos para que se vayan haciendo.

Los bordes de la clara se pondrán bien crujientes, lo que llamamos la puntillita, mientras que se recomienda no tocar nunca la yema para que se quede bien suelta. Con la espumadera de debe ir ladeando la clara, es decir, bañándola en aceite. Insistimos: no se puede tocar la yema.

Lea también: Huevo, fuente de lecitina y aliado para el cerebro

A continuación, es momento de añadir la sal, aunque The New York Times aconseja echarle sal kosher, que se suele utilizar para los platos judíos y que es de grano más hueso. Se recomienda también añadirle pimienta negra. Por último, importantísimo emplatar el huevo con el mínimo de aceite posible.

La receta perfecta del huevo frito (iStock)