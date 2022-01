El aviso de los expertos sobre las mascarillas FPP2 que vienen con un clip moldeable

España sigue enfrentándose a la sexta ola de la pandemia, la de la variante ómicron, con las esperanzas puestas en la tercera dosis de refuerzo y en la vacunación a los niños de menos de doce años, quienes regresarán al colegio tras las Navidades el próximo lunes de forma presencial.

Además de la campaña de vacunación, el Gobierno volvió a imponer la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior desde el pasado 24 de diciembre mediante un real decreto en un Consejo de Ministros extraordinario. La norma tiene dos excepciones: mientras se hace deporte o en espacios naturales siempre que se puede mantener la distancia de 1,5 metros con no convivientes.

Durante estas Navidades, además, se ha enfatizado en la importancia de la realización de los test de antígenos de farmacias antes de las reuniones familiares y, sobre todo, de la ventilación de los interiores para evitar contagios. Está demostrado que las personas se infectan a través de los aerosoles.

De vuelta a las mascarillas, está claro que no todas son igual de eficientes. Claire Judith Horwell, profesora de Geohealth en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Peligros, Riesgos y Resiliencia en la Universidad de Durha (Reino Unido) ha concluido en u artículo publicado en The Guardian que debería ser una "prioridad" fomentar el uso de las FFP2.

La experta dice que la presencia de un clip moldeable que ayude a ajustar la mascarilla es fundamental. "Como regla, general, si siente que entra aire en los ojos y sus gafas se empañan rápidamente, o si siente que su aliento se escapa por los bordes... entonces también podrá entrar aire contaminado", asegura.

Horwell explica que, en el momento de la mascarilla, se "debe moldear el clip a su nariz, no pellizcarlo. De lo contrario, el aire se escapará alrededor del puente de la nariz". En este sentido, la profesora advierte de que la barba puede dificultar ese cierre hermético, al mismo tiempo que opina que las mascarillas de dos pliegues, que vienen con un doblez en el centro, "no suponen un gran sello porque el clip de la nariz viene doblado en el medio".

Following my @guardianopinion article, people asked which #mask I recommend. I won't recommend a specific brand or model but I can recommend features of masks that will enhance comfort and fit. This????relates to industry-certified masks. 1/ https://t.co/qarwjwnR4u#BetterMasks