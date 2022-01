Regalos de Reyes de última hora: ideas para Melchor, Gaspar y Baltasar... sin salir de casa

El día más esperado del año por todos los niños ha llegado. Millones de críos se marcharán este miércoles a la cama ansiosos por abrir este jueves, 6 de enero, los regalos que les han traído Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, hay quienes han echado la carta más tarde o, directamente, los pajes no han tenido tiempo de ir a comprar. Les ha pillado el toro básicamente.

Acudir el último día a las tiendas a conseguir buenos regalos para llegar a tiempo es misión imposible, ya que en la mayoría de casos, lo más probable es que lo que buscas ya se haya agotado. Pero que no cunda el pánico. En pleno siglo XXI, esto tiene solución gracias al maravilloso mundo llamado Internet, en el que podrás cumplir con un sensacional detalle ¡sin salir de casa! Te proponemos varias ideas.

Un concierto, una obra de teatro o un show de magia

El confinamiento nos demostró la importancia que tiene la cultura en nuestras vidas y, aunque ahora mismo no es el mejor momento para ir a sitios cerrados, parece que la situación epidemiológica irá mejorando en 2022. Por eso, qué mejor que regalar una entrada a un concierto (con Dua Lipa, C Tangana, Manuel Carrasco o Fito & Fitipaldis triunfarás); una obra de teatro; un musical (El Rey León es un valor seguro) o un show de magia como el del Mago Pop.

Una suscripción a una plataforma: Netflix, Prime Video, Spotify...

El consumo de televisión ha cambiado radicalmente en los últimos años. Salvo informativos, Pasapalabra y algún que otro reality, el público prefiere ver series y películas en las plataformas, cuándo y dónde quiera. Netflix dispone de tarjetas regalo con saldo (de 25 a 250 euros) que luego puedes canjear en tu cuenta. Otra opción es regalar la suscripción anual de Disney+ por 89,90 euros. O tarjetas de regalo de Spotify Premium...

Un viaje al extranjero o una escapadita por España

¿Se te da bien organizar viajes? Pues es tu momento si llegas apurado al día de Reyes. Como hemos dicho antes, todo apunta a que este año la situación epidemiológica irá mejorando paulatinamente gracias a la vacunación, así que ya va siendo hora de acudir a ese destino que llevas posponiendo tanto tiempo. No te preocupes, Booking, por ejemplo, cuenta con políticas de cancelación flexibles para los contratiempos de última hora no sean problema. Si no quieres salir de España, existen múltiples opciones.

Alhambra de Granada (iStock)

Una experiencia culinaria al mejor precio

No nos engañemos: comer es una de las mejores cosas que hay en esta vida. Si no te quieres complicar mucho la cabeza, puedes tirar de aplicaciones como El Tenedor o TripAdvisor. Si quieres sorprender (aunque te rasques un poco más el bolsillo), es un excelente momento para regalar una experiencia en un restaurante de 2 estrellas Michelin. Estos son los más baratos de España.

