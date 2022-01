Esta es la mítica goma de borrar Milan que se dejará de fabricar tras cien años de historia

La generación de los ochenta y los noventa recordarán con nostalgia las gomas de borrar de la marca Milan. Casi todos los estudiantes de finales del siglo XX habrá tenido en su estuche una goma miga con un animal estampado o una Milan 430, la clásica cuadrada y compacta, que está fabricada de caucho sintético con las letras rotuladas en diagonal.

Has borrado, la has olido, la has lanzado e, incluso, te la habrás comido. Pues bien, tenemos malas noticias para ti, ya que la compañía española ha comunicado este lunes que dejará de fabricar uno de sus versiones más míticas: la goma verde del modelo 430. Hasta ahora, se podrían comprar en tres colores: blanco, rosa y el citado verde.

Los motivos por los que Milan la saca de su catálogo se desconocen. Siempre se ha dicho que el color de la goma de borrar determinaba tu personalidad.

También existía otra teoría que decía que las gomas de color verde borraban peor que las otras, aunque esto no se ha llegado a demostrar nunca. Lo que es cierto es que la goma verde pasará a ser objeto de los coleccionistas y su valor actual de 35 céntimos podría aumentar en unos años.

Adiós a goma de borrar Milan 430 de color verde

Milan empezó en 1918 la producción de las gomas de borrar conocidas como 'migas de pan', un nombre que servía de homenaje a las gomas de borrar no sintéticas, es decir, aquellas que eran simples bolitas de miga de pan amasadas y que cumplían como borrador en las escuelas.

La empresa de material de papelería tiene su sede en la comarca de Girona del Baix Empordá, concretamente en Mont-ras. Desde allí se han fabricado hasta 200 modelos diferentes en sus más de cien años de historia y, cada año, salen 2.500 toneladas de gomas de borrar a todo el mundo. Hecha con caucho sintético suave, la goma MILAN 430 sigue siendo la más famosa (se producen 20 millones anualmente y se vende en más de 110 países), informa The New Barcelona Post.

Gomas de borrar Milan