¿Cómo superar el duelo tras la muerte de tu perro? Consejos para este duro trance

Pilar Rubio ha comenzado con malas noticias el 2022. La colaboradora de Pablo Motos en El hormiguero ha anunciado en redes sociales la muerte de su perro Jagger, "el líder de la manada", apuntó. Al igual que le ha ocurrido a la famosa presentadora, son muchas las personas quienes afrontan el fallecimiento de su mascota.

Los perros son el animal de compañía que más crecen en Europa. Según Statista, en 2020 se contabilizaron 6,7 millones de perros acompañando a las familias españolas, lo que supone dos millones más de ejemplares que hace una década. Vivir con un chucho puede suponer multitud de beneficios, mucho más para las personas que se encuentran solas.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y, lo cierto, es que la ciencia avala este dicho. Estos animales ayudan a tener una buena salud mental, puesto que alivian la depresión y reducen los niveles de estrés. Por otra parte, los expertos apuntan que refuerzan el sentido de responsabilidad de los niños, ya que asocian el cuidado de su perro con alimentarlo, bañarlo o pasearlo.

¿Qué sentimientos puedes mostrar al morir tu perro?

La muerte de una mascota puede ser muy dolorosa, ya que se convierten en un miembro más de la familia. Hay quien no entiende o se toma a burla el sufrimiento que supone despedir a tu fiel compañero, pero quien lo ha sufrido, sabe perfectamente cuánto dolor se pasa. Bien es cierto que cada persona es diferente.

Suele ser habitual experimentar cuatro sentimientos ante esta triste noticia: la negación, la culpa, el enfado y la tristeza.

En primer lugar, es común no aceptar que tu perro se ha ido para siempre y que los buenos ratos en el salón de tu casa o en el parque ya no volverán. Otra personas sienten que han sido responsables de la situación, algo injusto ya que para nada tenemos la culpa de que se haya puesto enfermo. También es injustificado el enfado que podemos mostrar porque nuestro animal haya enfermado. Tras la tristeza vendrá la aceptación y el recuerdo.

Consejos para superar el duelo por tu mascota

Para hacer algo más sano este trance y evitar que vaya a más, te damos una serie de consejos. El primero de ellos es que no te cortes en mostrar el dolor que sientes. El duelo será más fácil cuando aceptes tu tristeza. Llora si tienes que llorar. Es lógico que estés triste porque has pasado multitud de años con tu perro. Por eso, no tengas miedo en desahogarte con alguien de tu círculo de confianza.

Lea también: ¿Por qué a los perros les dan miedo los petardos?: consejos para ayudarlos a sobrevivir a la Nochevieja

Algunas personas necesitan hacer una 'ceremonia' para despedirse de su mascota. Hay quienes eligen incinerar o enterar al animal en el campo, aunque en España no es legal. De hecho, existen cementerios para ellos, como El último parque, ubicado en Arganda del Rey (Madrid).

Otro duro momento es cuando toca decírselo a los niños. Por eso, los expertos recomiendan que se sea lo más sincero posible y que no se diga que "se han ido" porque así la esperanza de que vuelva algún día se mantiene. Por último, hay que decir que no hay que crear un vínculo con una nueva mascota hasta que no se haya superado el duelo.

Cementerio de perros (iStock)