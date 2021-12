Chocolate con churros: tres templos para ir a tomarse el chocolate con churros en Madrid

Si sobreviviste a Filomena, el covid te ha respetado, la subida de los precios no te ha arruinado y encima has cenado bien y entre seres queridos, te has podido ir de fiesta, a lo mejor te quedan ganas y energía para tomarte un chocolate con churros.

La tradición madrileña (no solo en la capital tienen esa sana costumbre) de ir a tomar chocolate con churros el día 1 de enero se suma a las de las 12 uvas y forma parte para muchos de las celebraciones de la llegada del Año Nuevo.

El primer día del año es para algunos un día de resaca, no para otros, pero comerse ese alimento a base de harina, sal y agua, una masa frita que tiene mucho de artesanía, es un deseo que podemos satisfaces gracias a que tenemos las mejores churrerías del planeta.

La Meca es San Ginés

Desde 1984, madrileño y foráneos la bendicen como el templo del chocolate con churros. La empresa ha crecido, y salido de nuestras fronteras para llegar a Japón, China o Sudamérica. La flag ship está ubicada a pocos metros de la puerta del Sol (Pasadizo San Ginés, 5). Abre siempre, los 365 días del año, a todas horas, y cada día venden 4.000 churros y una cantidad descomunal de su mítico chocolate. Si no puedes o no quieres darte el viaje, puedes pedir on line su desayuno favorito.

Churrería Santa Ana

Llevan cocinando churros y porras desde 1895. Situada al lado del Rastro madrileño (Sta. Ana, 7), en el barrio de La Latina, la calidad de su producto y unos precio asequibles la convierten en visita obligada para los amantes del manjar madrileño por excelencia. hace que turistas y madrileños hagan cola para deleitarse con este manjar.

Churrería Madrid 1883

La fundaron en 1883 como una 'buñolería', lo que la convierte en la más antigua de las que hay en la capital. La abrió Ángel Huertas y se ha convertido 140 años después en una reliquia viviente, situada en pleno centro (C. del Espíritu Santo, 8). Si por una extraña rareza no te gustan los churros, venden tortitas con nata y churrazos salados.