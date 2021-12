¿Es posible contagiarse de ómicron y delta al mismo tiempo?: el virólogo Adolfo García Sastre lo explica

La variante ómicron del coronavirus ha puesto en jaque las Navidades. España sigue sumando cifras de récord de la pandemia al contabilizar más 161.000 contagios en un solo día (a fecha de 30 de diciembre) haciendo que la incidencia acumulada suba a los 1.775 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, aunque esta variante sea más contagiosa que las anteriores, la mayoría de los casos presentan una sintomatología leve haciendo que el número de ingresos no esté desbocado como hace ahora un año. De ahí a que el Gobierno acordara junto a las comunidades autónomas reducir la cuarentena de 10 a 7 días en los casos leves y asintomáticos.

¿Es posible una coinfección de ómicron y delta?

Aun así, la población sigue haciéndose preguntas ante esta escalada sin fin de contagios. Una de ellas es si es posible contagiarse de ómicron y delta al mismo tiempo. El doctor Adolfo García Sastre, director de Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, intentó de arrojar luz sobre esta cuestión en el programa de Iker Jiménez, Horizonte.

Iker Jiménez y Adolfo García Sastre en 'Horizonte'

"Siempre es posible una coinfección", aseguró rotundo el experto. "No es muy frecuente, pero con la cantidad de contagios que hay, siempre ocurren coinfecciones. También va a haber coinfecciones entre ómicron y gripe. Lo importante es saber cuánta es la proporción y cuáles son las consecuencias".

García Sastre explicó que hasta ahora estos casos son "anecdóticos", por lo que es "muy difícil" saber si dará a una infección más severa aunque "no lo parece". "El virus evoluciona más rápidamente porque es un virus que se recombina y puede adquirir características de una y otra variante".

En cuestión de evolución, el doctor concluyó diciendo que el virus "se está haciendo más contagioso pero, al mismo tiempo, baja en cuestión de severidad de infección, que es lo que uno se espera con un virus respiratorio una vez que ya hay un equilibrio entre el virus y el huésped".

¿Qué opina García Sastre sobre la reducción de 10 a 7 días de la cuarentena?

A diferencia de EEUU, donde el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) ha dado luz verde a que las cuarentenas pasen a tan solo cinco días en casos asintomáticos, en España los aislamientos son de siete. "Científicamente es una apuesta, que puede salir bien o puede salir peor. Puede que eso suba los contagios o sea al revés. A mí no me parece mal que se hagan períodos más cortos de cuarentenas, siempre y cuando, antes de salir de ella, se acompañe de un test para saber si una persona es contagiosa o no", dijo.