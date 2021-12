El problema de haber compartido un décimo de Lotería: la seria advertencia de la OCU

Hace una semana, toda España estaba pendiente del tradicional Sorteo de Navidad, que repartió 4 millones de euros al número 86.148 (400.000 euros cada décimo), cifra que obtuvo el premio Gordo de la Lotería. El premio estuvo repartido entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

Y, como cada año, una de las prácticas más habituales entre los participantes de la lotería es la de compartir algunos décimos con amigos, familiares, peñas. Muchos compran el décimo y le sacan una foto que luego envían por Whatsapp para que los que compartan el boleto sepan que número se lleva.

Como solo hay un boleto, hay un encargado de custodiarlo y el resto confían en lo que están viendo en la imagen. Sin embargo, esto puede ocasionar problemas. En el caso de que el número compartido salga premiado, puede haber un conflicto, ya que el responsable de guardarlo puede tomar la decisión de compartirlo... o no.

La seria advertencia de la OCU con la Lotería de Navidad

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un serio aviso que también puede servir a los españoles para otro tipo de sorteos, como el que tendrá lugar el próximo 6 de enero con la famosa Lotería del Niño.

El organismo explica qué sucedería en ese caso, si solo se posee la fotografía del décimo compartida por Whatsapp u otras aplicaciones. "Los mensajes de WhatsApp pueden ser una prueba, siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno", aclaran desde OCU.

Por esta razón, si esta información, necesaria para identificar a los participantes, apareciera en la fotografía, no habría problema para demostrarlo, salvo que una de las partes considere que esa prueba está manipulada. En ese caso, habría que demostrar de nuevo su validez.

Otros problemas con la Lotería de Navidad

Hay otro caso, el de un décimo que se comparte entre una pareja y uno de ellos no quiere compartir el premio. Hay dos opciones: que sea un matrimonio en régimen de gananciales o haya separación de bienes. En el primer caso, no hay más solución que compartir el 50% del premio. En el segundo, es más complicado, ya que habría que demostrar que ambos han participado en su compra. Si no, el que haya comprado el décimo será el que se quede con el importe total del premio y la otra persona no podrá hacer nada para reclamarlo.

Otro conflicto que puede existir es el de la pérdida o el robo del décimo. En ese caso, lo primero que hay que hacer es denunciarlo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Esto es crucial, ya que se puede paralizar el pago del premio hasta que un juez decida a quién le pertenece.

Es importante que en el parte de la denuncia aparezca información lo más completa y específica posible, aportando pruebas de que eres la persona que lo ha comprado (incluyendo recibos, el número y la serie o su fracción). De este modo, será más fácil esclarecer que te pertenecía a ti el décimo que ha sido robado.