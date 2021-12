Dos prestigiosos virólogos desvelan lo que pasará con la pandemia: "Esperamos que ómicron sea el final"

Jesús Calleja, uno de los presentadores estrella de Mediaset, ha querido compartir un poco de optimismo entre tanto ruido y tanto miedo alimentado en los medios de comunicación por el avance de ómicron, una variante del coronavirus más contagiosa pero que genera menos efectos en la salud que las cepas anteriores.

El aventurero ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparecen Adolfo García Sastre y Ana Fernández Sesma, una pareja de virólogos residentes en Nueva York que se conoció mientras estudiaban Biología en la Universidad de Salamanca. Juntos emprendieron una fructífera carrera profesional como investigadores de la Escuela Icahn de medicina del complejo sanitario Monte Sinaí de Nueva York.

Lea también: César Carballo irrumpe en televisión para aclarar su opinión sobre la vacunación infantil: ¿a favor o en contra?

El científico ha centrado sus investigaciones en el virus de la gripe. Ana está ahora centrada en otros patógenos como el dengue. Ambos están de paso por Madrid antes de repartirse unos días de vacaciones entre Burgos y Béjar (Salmanca) por las fiestas de Navidad. Desde allí, la pareja de expertos ha querido lanzar un mensaje de optimismo a la población.

El esperanzador mensaje de dos virólogos sobre la pandemia

En las imágenes, Sastre y Sesma lanzan un poco de aliento entre tanto ruido, afirmando que hay algunas líneas que apuntan de forma científica a que la pandemia del coronavirus podría estar llegando a su fin gracias a la variante ómicron. Según estos, que se muestran optimistas, peor prudentes, la forma en la que se ha desarrollado esta cepa podría llegar a ser positivo en los próximos meses.

Lea también: Margarita del Val da las dos claves para combatir a ómicron y habla sobre el final de la pandemia: ¿está más cerca?

"Queremos decir a todos los españoles que aunque sí estamos en momentos que no son los que quizá quisiéramos respecto a celebrar las navidades, debido a la gran cantidad de contagios que está generando ómicron, queremos transmitir un mensaje de esperanza. Porque lo que está ocurriendo con ómicron es muy distinto de lo que ocurría antes", asegura Adolfo.

"Hay mucha gente inmunizada y sabemos que ómicron aunque es muy contagioso, no da lugar a enfermedad severa tan grande como las variantes anteriores, incluida delta", añade antes de que su pareja se sume a esta línea de argumento. "Tenemos que dar un apoyo aún a las vacunas, son magníficas y nos están protegiendo. Aunque digan que baja la inmunidad, no baja lo suficiente como para no estar protegidos. En todo el mundo, sobre todo en España, con un índice de vacunación del 90% estamos muy protegidos de enfermedad grave, hospitalización y muerte", defiende la experta.

"Eso es muy esperanzador porque sabemos que aunque vengan más olas, vamos a estar protegidos y no vamos a estar en la situación que estuvimos el año pasado. Nosotros seguimos apoyando nuestras vacunas, pero por supuesto, hay que seguir usando aún mascarillas y tener cuidado en interiores. Y si nos juntamos con gente, hacernos test de antígenos y mantener la distancia", prosigue.

"Esperamos que esto sea ya el final"

"Aunque aún contagiamos, la posibilidad de que tengamos enfermedad severa, dentro de la mayoría de nosotros que estamos inmunizados, va a ser muy poca. Espero que esta sea la última Navidad que tengáis que pasar solos y que esto sea ya el final", advierte Adolfo con optimismo.

"Ninguna de las variantes que hemos visto ha causado enfermedad más grave. Si causa contagios y hay que tener cuidado, sobre todo, por las personas vulnerables pero, gracias a Dios, cada vez hay menos personas vulnerables gracias a la vacunación y que se toman medidas. Felices fiestas a todos, intentad pasarlo lo mejor posible y gracias a la ciencia vamos a salir pronto de esta", dice animada la científica.

FELIZ NAVIDAD os dejo este mensaje en dos partes de mis amigos virologos @SesmaLab referentes mundiales. La conversación fue larga, pero resumiendo, la mutación de Omicron apunta como el comienzo del fin de la pandemia como la conocenos...

PARTE 1 pic.twitter.com/AcCcnaK6Qi — Jesús Calleja (@JesusCalleja) December 25, 2021

PARTE 2

Os dejo la segunda parte del mensaje de mis amigos virologos @SesmaLab referentes mundiales. La conversación fue larga, pero resumiendo, la mutación de Omicron apunta como el comienzo del fin de la pandemia como la conocenos... pic.twitter.com/mJCD0GkO4l — Jesús Calleja (@JesusCalleja) December 25, 2021