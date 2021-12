¿Sabes lo que es un burrito sabanero?: el curioso origen del villancico más escuchado por los niños en Navidad

Llegó la Navidad. Durante estos días, todo el país se enfrenta a la celebración de una Nochebuena y día de Navidad envuelto en incertidumbre por la explosión de la sexta ola del coronavirus que, a última hora, puso en jaque las fiestas. Sin embargo, en la medida de lo posible y siguiendo las recomendaciones y restricciones de cada región, millones de familias se reunirán para festejar.

A las copiosas cenas y almuerzos le acompañarán grandes ratos de música y villancicos que no saldrán de nuestras cabezas hasta después del próximo 6 de enero, día en el que se celebra la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Y si hay un tema que se lleva la palma en lo que a su carácter pegadizo se refiere ese no es ni el Tamborilero, ni Campana sobre campana, ni Los peces en el río.

Uno de los cánticos más repetidos en todas las casas y comercios durante estas fechas no es otro que el Burrito Sabanero, un tema que, por su letra y su ritmo, es muy difícil sacar de nuestras memorias. "Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén", dice este villancico que repetirás una y otra vez durante estas semanas.

Sin embargo, queda demostrado que muy pocos saben qué es un burro sabanero. ¿Tú lo sabes? Si es así, estás de enhorabuena, porque debes ser uno de los pocos y cultos afortunados. Y aunque muchos crean que se trata de un burro que venda sábanas, y otros confundan la letra con 'sandunguero' en lugar de 'sabanero', la realidad es que el origen de este animal es bastante curioso.

El verdadero origen del 'burrito sabanero': ¿qué significa?

Lo cierto es que ese 'sabanero' no tiene que ver ni con sábanas, ni vende ni porta en su camino a Belén. Su nombre viene explicado en la revista mexicana Food and travel y hace alusión a la Gran Sabana de Venezuela, situada en el mazizo de las Guayanas y parte del parque natural Canaima.

El Burrito Sabanero (cuyo título original era El burrito de Belén) es un villancico de origen bolivariano, similar a los que se cantan en España. Este fue compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco Manzo en 1972. El primero en interpretarlo fue el folclorista Simón Díaz. Su máxima fama llegó en 1975 con el conjunto infantil La Rondallita, cuyos integrantes pertenecían al Coro Infantil Venezuela. Con los años, su popularidad se extendió por todo el planeta y ha sido versionado por artistas de la talla de Juanes o de Aloe Blacc.

Actualmente, el villancico cuenta con numerosos remixes que van desde el reguetón al house. Tal ha sido su fama que se ha incluido este 2021 entre los 100 villancicos más populares según Billboard, ocupando el puesto 96. En la publicación lo definen como "una canción popular venezolana simple pero rítmica que se ha convertido en un elemento básico atemporal en los países latinoamericanos e inyecta nostalgia en cada temporada navideña".

