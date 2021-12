La oferta de trabajo que no podrás rechazar: 75.000 euros al año por recorrer el mundo

Tranquilo, si este 22 de diciembre no has sido uno de los afortunados con la Lotería de Navidad aun no es tarde para que la suerte llame a tu puerta. ¿Te imaginas tener un trabajo con el que te pagaran solo por viajar por el todo el mundo? Pues estás de suerte. Una compañía de seguros de viaje ofrece 85.000 dólares al año (75.000 euros aproximadamente) por esto mismo.

Tal y como ha publicado Insuranks en su página web, así se detallan las características del puesto: se ha de viajar una vez al mes durante un año, al tiempo que se escriben blogs sobre las experiencias. Tampoco deben faltar publicaciones en distintas redes sociales, entre las que se incluyen la promoción de los paquetes de seguros de esta comparadora online de seguros.

¿Cómo presentarse a la oferta de trabajo de Insuranks?

Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿qué tienes que hacer para presentarse a la candidatura de Insuranks? Toma nota. El aspirante deberá grabar, editar y enviar un vídeo, además de subirlo a Instagram, antes del 31 de enero de 2022.

La duración del mismo tendrá que ser de 60 segundos. Los encargados de escoger al candidato ideal valorarán la originalidad del vídeo, en el que todo el que se presente tendrá que explicar por qué ese es el trabajo de sus sueños y animar a sus familiares y amigos a que hagan lo mismo. Los requisitos indispensables son tener más de 18 años y el pasaporte en regla.

No todo son ventajas: los inconvenientes de la oferta

Además, Insuranks asignará a la persona escogida una serie de pagas extraordinarias mensuales de forma adicional que se distribuyen de la siguiente manera: 1.775 euros para costearse los vuelos; 2.660 euros para el alojamiento; 530 euros para dietas en comidas; 443 euros para alquiler de vehículos y 890 euros para los gastos en actividades.

Pero no todo son ventajas. La oferta llega en un momento complicado de la pandemia, en el que ómicron ha llevado a que numerosos países hayan vuelto a severas restricciones, como es el caso de Países Bajos. Además, la Unión Europea ha prohibido los vuelos a Sudáfrica y EEUU recomienda no viajar a ciertos destinos del continente europeo, como es el caso de España.

No es el único inconveniente. El estar continuamente viajando conlleva un desgaste mental: los cambios horarios podrían repercutir directamente en nuestra salud, en concreto, en los ritmos cardiacos y en el sueño. Esto podría causar también malestar intestinal y aumento de peso, por lo que ideal sería programar los vuelos con antelación y prestando atención a los patrones de sueño.

Relacionados Siete excursiones que debes hacer si viajas de vacaciones a Tenerife por Navidad