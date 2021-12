Guía rápida para los test de antígenos de farmacia: qué hacer si doy positivo

El explosivo auge de los contagios durante los últimos días por la variante ómicron en España ha provocado que las farmacias se queden sin test de antígenos. Se trata de una de las muchas medidas de precaución que se pueden tomar antes de una reunión o celebración navideña, ya que estas pruebas de autodiagnóstico sirve para detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo.

Dichos test están disponibles por un precio asequible, que se mueve entre los 3,5 y 5 euros (están exentos de IVA). Sin embargo, como decimos, adquirir uno de ellos es casi misión imposible. Tampoco se pueden adquirir los test gratuitos que prometió Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, aunque todo apunta que comenzarán a llegar en breve.

Aunque los test de antígenos arrojan resultados en apenas escasos minutos, estos no serán considerados para el diagnóstico de confirmación ni en personas con síntomas ni en asintomáticos, así que de obtener un positivo se tratará como un caso sospechoso que deberá confirmarse en un centro sanitario.

¿Cuándo hacer un test de antígenos?

Los expertos recomiendan hacerse un test de antígenos en los siete días posteriores al contagio o en los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas. Ponemos un ejemplo: si el día 23 te vas de fiesta y estás en contacto con un positivo, no servirá de nada que te hagas un test de autodiagnóstico el día 24 porque el resultado no será fiable. Eso sí, la buena noticia es que probablemente no contagies al no tener suficiente carga viral.

¿Cómo hacer un test de antígenos?

Un kit de antígenos de farmacia suele estar compuesto por: un hisopo para toma de muestras; una solución de reacción; un tubo para procesar la muestra con un tapón con dispensador y una tarjeta de plástico que nos servirá para conocer el resultado. La prueba se tendrá que hacer de forma completa nada más tomarse la muestra. Tras leer las instrucciones del fabricante y lavarse las manos con agua y jabón y sonarse, esto es lo que debes hacer:

- Coge el hisopo e introduce su parte protegida en la nariz un par de centímetros. Mueve el palito dentro de los dos orificios entre diez y veinte segundos.

- A continuación, introduce el hisopo en el tubo para dejar toda la muestra en el fondo del mismo.

- Vierte el líquido reactivo en el tuvo y hacer porque la muestra y la solución se mezcle bien. Taponar.

- Quita el tapón y echa unas gotas de la muestra del tubo en el orificio de la letra S (sample).

- Espera el tiempo que nos señale el fabricante (entre diez y 15 minutos).

Youtube Video

¿Qué hace en caso de positivo en un test de antígenos?

Una vez haya pasado este tiempo, se procede a ver en la tarjeta el resultado. Si solo aparece una línea de color (en C), el test no ha detectado la presencia de antígenos. En cambio, si aparecen dos líneas de color, en el hueco de control (C) y en el de test (T) significa que el resultado es positivo. En este caso, habrá que ponerse en aislamiento inmediato y contactar con las autoridades sanitarias para cerciorarse.

¿Son fiables los test de antígenos?

Estos test de autodiagnóstico pueden generar falsa seguridad en negativos, por lo que se recomienda seguir extremando las medidas de precaución pese a que no se tengan síntomas. Cuando los hay, la prueba tiene un 96,7% de sensibilidad, un 99,20% de especificad y un 98,72% de precisión. Está recomendada para personas entre los 14 y 90 años.